OST - Tommy (Various Artists) (coloured) (0602475106159) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tommy
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб.
В наличии
Код товара: 707288
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475106159]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tommy
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Prologue 1945, Captain Walker / Its A Boy, Bernies Holiday Camp, 1951 / What About The Boyx, Amazing Journey, Go To The Mirror, Tommy Can You Hear Me, Smash The Mirror, Christmas, Eyesight To The Blind, Acid Queen, Do You Think Its Alright (1), Cousin Kevin, Do You Think Its Alright (2), Fiddle About, Do You Think Its Alright (3), Sparks, Extra, Extra, Extra, Pinball Wizard, Champagne, Theres A Doctor, Im Free, Mother And Son, Sensation, Miracle Cure, Sally Simpson, Welcome, TV Studio, Tommys Ho
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Tommy (Various Artists) (coloured) (0602475106159) виниловая пластинка
Альбом-саундтрек, использованный в фильме «Томми» 1975 года. Фильм основан на четвертом студийном альбоме, выпущенном The Who в 1969 году. Специально к RSD 2025 года альбом Tommy - The Original Soundtrack Recording будет выпущен на двухцветном виниле в оригинальном гейтфолде с восстановленными внутренними вкладышами с полными текстами песен. оригинальная запись саундтрека к фильму Кена Рассела «Томми» 1975 года включает оркестровые аранжировки и потрясающий вокал Тины Тернер, Энн-Маргрет, Элтона Джона, Роджера Долтри, Джека Николсона, Эрика Клэптона, Джона Энтвистла, Кита Муна, Оливера Рида и The Who.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475106159]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tommy
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Prologue 1945, Captain Walker / Its A Boy, Bernies Holiday Camp, 1951 / What About The Boyx, Amazing Journey, Go To The Mirror, Tommy Can You Hear Me, Smash The Mirror, Christmas, Eyesight To The Blind, Acid Queen, Do You Think Its Alright (1), Cousin Kevin, Do You Think Its Alright (2), Fiddle About, Do You Think Its Alright (3), Sparks, Extra, Extra, Extra, Pinball Wizard, Champagne, Theres A Doctor, Im Free, Mother And Son, Sensation, Miracle Cure, Sally Simpson, Welcome, TV Studio, Tommys Ho
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Альбом-саундтрек, использованный в фильме «Томми» 1975 года. Фильм основан на четвертом студийном альбоме, выпущенном The Who в 1969 году. Специально к RSD 2025 года альбом Tommy - The Original Soundtrack Recording будет выпущен на двухцветном виниле в оригинальном гейтфолде с восстановленными внутренними вкладышами с полными текстами песен. оригинальная запись саундтрека к фильму Кена Рассела «Томми» 1975 года включает оркестровые аранжировки и потрясающий вокал Тины Тернер, Энн-Маргрет, Элтона Джона, Роджера Долтри, Джека Николсона, Эрика Клэптона, Джона Энтвистла, Кита Муна, Оливера Рида и The Who.
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Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
OST - Tommy (Various Artists) (coloured) (0602475106159) виниловая пластинка - по цене 6750 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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