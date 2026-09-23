Баста - Баста II (Neon Green) (4603320377775) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Баста
Альбом (сингл)
Баста II
Жанр
Русский рэп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 470 руб.
В наличии
Код товара: 732883
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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377775]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Баста
Альбом (сингл)
Баста II
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Мне нужен бит, Наше лето, Ну его на, Чайный пьяница, Скит (Бэйби бой), Бэйби бой, Чувства, Скит (Внутренний боец), Внутренний боец, Верочка, Дай мне, Моя игра, Смерти нет, Мне нужен бит (Clap Remix)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Баста - Баста II (Neon Green) (4603320377775) виниловая пластинка
Второй студийный сольный альбом российского рэпера Басты, изданный в 2007 году. Альбому с отсутствием видеоклипов и ротаций на радио, по данным выпускающей компании «Монолит», к августу 2007 года за два месяца удалось разойтись тиражом 50 000 экземпляров.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap, Баста, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377775]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Баста
Альбом (сингл)
Баста II
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Мне нужен бит, Наше лето, Ну его на, Чайный пьяница, Скит (Бэйби бой), Бэйби бой, Чувства, Скит (Внутренний боец), Внутренний боец, Верочка, Дай мне, Моя игра, Смерти нет, Мне нужен бит (Clap Remix)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Второй студийный сольный альбом российского рэпера Басты, изданный в 2007 году. Альбому с отсутствием видеоклипов и ротаций на радио, по данным выпускающей компании «Монолит», к августу 2007 года за два месяца удалось разойтись тиражом 50 000 экземпляров.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap, Баста, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap, Баста, Цветной винил
Баста - Баста II (Neon Green) (4603320377775) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7470 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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