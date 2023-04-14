The Flower Kings - Paradox Hotel (0196587794118) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.04.2023
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
Paradox Hotel
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб.
В наличии
Код товара: 626409
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7 100 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Insideoutmusic Catalog
Barcode
[0196587794118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.04.2023
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
Paradox Hotel
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Flower Kings - Paradox Hotel (0196587794118) виниловая пластинка
Кампания по переизданию The Flower Kings продолжается выпуском 9-го альбома группы Paradox Hotel, их четвертого студийного двойного альбома. Первоначально выпущенный в 2006 году, это единственное студийное выступление барабанщика Маркуса Лиликвиста. Никогда ранее не издававшийся на виниле, альбом был недавно ремастирован и включает дополнительные фотоматериалы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Insideoutmusic Catalog
Barcode
[0196587794118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.04.2023
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
Paradox Hotel
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Нидерланды
Кампания по переизданию The Flower Kings продолжается выпуском 9-го альбома группы Paradox Hotel, их четвертого студийного двойного альбома. Первоначально выпущенный в 2006 году, это единственное студийное выступление барабанщика Маркуса Лиликвиста. Никогда ранее не издававшийся на виниле, альбом был недавно ремастирован и включает дополнительные фотоматериалы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Flower Kings - Paradox Hotel (0196587794118) виниловая пластинка - купить по цене 7100 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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