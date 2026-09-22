Vv (Ville Valo) (Ex-Him) - Neon Noir (Clear) (0602445737482) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Vv (Ville Valo) (Ex-Him)
Альбом (сингл)
Neon Noir
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 760 руб.
В наличии
Код товара: 720306
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6 760 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602445737482]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Vv (Ville Valo) (Ex-Him)
Альбом (сингл)
Neon Noir
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Echolocate Your Love, Run Away From the Sun, Neon Noir, Loveletting, The Foreverlost, Baby Lacrimarium, Salute the Sanguine, In Trenodia, Heartful of Ghosts, Saturnine Saturnalia, Zener Solitaire, Vertigo Eyes
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Vv (Ville Valo) (Ex-Him) - Neon Noir (Clear) (0602445737482) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Coeur Ardent - Vanessa Paradis, Bouquet Final - Vanessa Paradis, Tr?sor - Vanessa Paradis, Le Retour Des Beaux Jours - Vanessa Paradis, Rendez-Vous - Vanessa Paradis, ?l?ments - Vanessa Paradis, Make You Mine - Vanessa Paradis, Les ?pines Du Coeur - Vanessa Paradis, ?l?gie - Vanessa Paradis, Un Amour De Jeunesse - Vanessa Paradis, Les Initiales Des Anges - Vanessa Paradis, I Am Alive - Vanessa Paradis
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602445737482]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Vv (Ville Valo) (Ex-Him)
Альбом (сингл)
Neon Noir
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Echolocate Your Love, Run Away From the Sun, Neon Noir, Loveletting, The Foreverlost, Baby Lacrimarium, Salute the Sanguine, In Trenodia, Heartful of Ghosts, Saturnine Saturnalia, Zener Solitaire, Vertigo Eyes
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Coeur Ardent - Vanessa Paradis, Bouquet Final - Vanessa Paradis, Tr?sor - Vanessa Paradis, Le Retour Des Beaux Jours - Vanessa Paradis, Rendez-Vous - Vanessa Paradis, ?l?ments - Vanessa Paradis, Make You Mine - Vanessa Paradis, Les ?pines Du Coeur - Vanessa Paradis, ?l?gie - Vanessa Paradis, Un Amour De Jeunesse - Vanessa Paradis, Les Initiales Des Anges - Vanessa Paradis, I Am Alive - Vanessa Paradis
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Vv (Ville Valo) (Ex-Him) - Neon Noir (Clear) (0602445737482) виниловая пластинка - стоимость товара 6760 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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