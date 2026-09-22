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Bryan Ferry - Retrospective: Selected Recordings 1973 - 2023 (4050538938661) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bryan Ferry - Retrospective: Selected Recordings 1973 - 2023 (4050538938661) виниловая пластинка

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Bryan Ferry - Retrospective: Selected Recordings 1973 - 2023 (4050538938661) виниловая пластинка - фото 1
Bryan Ferry - Retrospective: Selected Recordings 1973 - 2023 (4050538938661) виниловая пластинка - фото 2
Bryan Ferry - Retrospective: Selected Recordings 1973 - 2023 (4050538938661) виниловая пластинка - фото 3
Bryan Ferry - Retrospective: Selected Recordings 1973 - 2023 (4050538938661) виниловая пластинка - фото 4
Bryan Ferry - Retrospective: Selected Recordings 1973 - 2023 (4050538938661) виниловая пластинка - фото 5
Bryan Ferry - Retrospective: Selected Recordings 1973 - 2023 (4050538938661) виниловая пластинка - фото 6
Bryan Ferry - Retrospective: Selected Recordings 1973 - 2023 (4050538938661) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
2023
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bryan Ferry - Retrospective: Selected Recordings 1973 - 2023 (4050538938661) виниловая пластинка - фото 1
  • Bryan Ferry - Retrospective: Selected Recordings 1973 - 2023 (4050538938661) виниловая пластинка - фото 2
  • Bryan Ferry - Retrospective: Selected Recordings 1973 - 2023 (4050538938661) виниловая пластинка - фото 3
  • Bryan Ferry - Retrospective: Selected Recordings 1973 - 2023 (4050538938661) виниловая пластинка - фото 4
  • Bryan Ferry - Retrospective: Selected Recordings 1973 - 2023 (4050538938661) виниловая пластинка - фото 5
  • Bryan Ferry - Retrospective: Selected Recordings 1973 - 2023 (4050538938661) виниловая пластинка - фото 6
  • Bryan Ferry - Retrospective: Selected Recordings 1973 - 2023 (4050538938661) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 760 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727016
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bryan Ferry - Retrospective: Selected Recordings 1973 - 2023 (4050538938661) виниловая пластинка
6 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538938661]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
2023
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
A Hard Rain s A-gonna Fall, These Foolish Things, The "in" Crowd, Smoke Gets in Your Eyes, Casanova, Let s Stick Together, Sign of the Times, Slave to Love, Don t Stop the Dance, Windswept, Kiss and Tell, As Time Goes By, Your Painted Smile, I Put a Spell On You, Which Way to Turn, Knockin On Heavens Door, Make You Feel My Love, You Can Dance, Love Letters, Johnny and Mary
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bryan Ferry - Retrospective: Selected Recordings 1973 - 2023 (4050538938661) виниловая пластинка

«Retrospective: Selected Recordings 1973-2023» предлагает первую всеобъемлющую ретроспективу карьеры Брайана Ферри как сольного исполнителя, охватывая период более 50 лет. Издание на двойном виниле. Эта компиляция демонстрирует его мастерство как автора оригинальной классики и отражает его статус лучшего интерпретатора материала других авторов. Она также подчеркивает звуковую универсальность Брайана Ферри как сольного исполнителя — от рок-н-ролла до изысканной взрослой поп-музыки; от R&B и танцевальных грувов до фортепианных баллад; от электроники до эмбиента; от джаза до кантри, фолка, блюза и авангардной новой волны. Основное внимание уделяется уникальному звучанию и стилю Брайана Ферри, исполнителя, который остался актуальным, интересным и безошибочно самим собой.

Отзывы о товаре Bryan Ferry - Retrospective: Selected Recordings 1973 - 2023 (4050538938661) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538938661]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
2023
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
A Hard Rain s A-gonna Fall, These Foolish Things, The "in" Crowd, Smoke Gets in Your Eyes, Casanova, Let s Stick Together, Sign of the Times, Slave to Love, Don t Stop the Dance, Windswept, Kiss and Tell, As Time Goes By, Your Painted Smile, I Put a Spell On You, Which Way to Turn, Knockin On Heavens Door, Make You Feel My Love, You Can Dance, Love Letters, Johnny and Mary
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Описание
«Retrospective: Selected Recordings 1973-2023» предлагает первую всеобъемлющую ретроспективу карьеры Брайана Ферри как сольного исполнителя, охватывая период более 50 лет. Издание на двойном виниле. Эта компиляция демонстрирует его мастерство как автора оригинальной классики и отражает его статус лучшего интерпретатора материала других авторов. Она также подчеркивает звуковую универсальность Брайана Ферри как сольного исполнителя — от рок-н-ролла до изысканной взрослой поп-музыки; от R&B и танцевальных грувов до фортепианных баллад; от электроники до эмбиента; от джаза до кантри, фолка, блюза и авангардной новой волны. Основное внимание уделяется уникальному звучанию и стилю Брайана Ферри, исполнителя, который остался актуальным, интересным и безошибочно самим собой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bryan Ferry - Retrospective: Selected Recordings 1973 - 2023 (4050538938661) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6760 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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