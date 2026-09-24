Каста - Live (Red) (4673747089186) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Каста - Live (Red) (4673747089186) виниловая пластинка
Альбом «КастаLive» — это яркое и живое воплощение творчества легендарной группы «Каста», выпущенное в 2006 году. Этот альбом стал отражением мощной энергетики их выступлений, где каждая композиция звучит как признание в любви к музыке и своему слушателю. Объединяя хип-хоп с элементами классической музыки, благодаря участию ансамбля Ростовской консерватории, «КастаLive» стал не просто альбомом, а настоящим музыкальным событием. Каждый трек пронизан атмосферой живого исполнения, в котором простота уличной лирики переплетается с мощными аранжировками. Здесь и динамика, и искренность, и философия, которые сделали «Касту» одной из самых узнаваемых групп российского хип-хопа. Альбом вобрал в себя самые запоминающиеся композиции чтобы подарить слушателю настоящий концерт в аудиоформате. Теперь этот культовый альбом впервые выходит на виниле, что делает его ещё более уникальным событием для поклонников. Виниловая пластинка «КастаLive» доступна в двух цветах: классическом чёрном, отражающем стиль и мощь коллектива, и ярком красном, символизирующем энергию и страсть, которые «Каста» вкладывает в своё творчество. Это издание - не просто возможность насладиться аналоговым звуком и глубиной треков, но и коллекционная редкость, которая станет настоящим украшением любой музыкальной коллекции. Оцените культовый альбом «КастаLive» по-новому, в формате, который достоин его масштаба!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap, Цветной винил
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Теги товара: Rap, Цветной винил
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