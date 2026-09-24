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Каста - Live (Red) (4673747089186) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Каста - Live (Red) (4673747089186) виниловая пластинка

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Каста - Live (Red) (4673747089186) виниловая пластинка - фото 1
Каста - Live (Red) (4673747089186) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Каста
Альбом (сингл)
LIVE
Жанр
Русский рэп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Каста - Live (Red) (4673747089186) виниловая пластинка - фото 1
  • Каста - Live (Red) (4673747089186) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 650 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698728
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Каста - Live (Red) (4673747089186) виниловая пластинка
6 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blacksunglasses Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blacksunglasses
Barcode
[4673747089186]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Каста
Альбом (сингл)
LIVE
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Вступление, Куда надо смотреть, Наши люди, Гончая, Ревность, Гончая (Instrumental), Ревность (Instrumental), Сестра (Instrumental), Горячее время, Jam Session, Номерок, Капсулы скорости, Беренцев, ШаСторона, Сестра, На порядок выше, По приколу, Сказка, Для великих открытий, Куда надо смотреть (Instrumental), Наши люди (Instrumental), На порядок выше (Instrumental), По приколу (Instrumental), Сказка (Instrumental), Для великих открытий (Instrumental), Горячее время (Instrumental)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Каста - Live (Red) (4673747089186) виниловая пластинка

Альбом «КастаLive» — это яркое и живое воплощение творчества легендарной группы «Каста», выпущенное в 2006 году. Этот альбом стал отражением мощной энергетики их выступлений, где каждая композиция звучит как признание в любви к музыке и своему слушателю. Объединяя хип-хоп с элементами классической музыки, благодаря участию ансамбля Ростовской консерватории, «КастаLive» стал не просто альбомом, а настоящим музыкальным событием. Каждый трек пронизан атмосферой живого исполнения, в котором простота уличной лирики переплетается с мощными аранжировками. Здесь и динамика, и искренность, и философия, которые сделали «Касту» одной из самых узнаваемых групп российского хип-хопа. Альбом вобрал в себя самые запоминающиеся композиции чтобы подарить слушателю настоящий концерт в аудиоформате. Теперь этот культовый альбом впервые выходит на виниле, что делает его ещё более уникальным событием для поклонников. Виниловая пластинка «КастаLive» доступна в двух цветах: классическом чёрном, отражающем стиль и мощь коллектива, и ярком красном, символизирующем энергию и страсть, которые «Каста» вкладывает в своё творчество. Это издание - не просто возможность насладиться аналоговым звуком и глубиной треков, но и коллекционная редкость, которая станет настоящим украшением любой музыкальной коллекции. Оцените культовый альбом «КастаLive» по-новому, в формате, который достоин его масштаба!



Теги товара: Rap, Цветной винил

Отзывы о товаре Каста - Live (Red) (4673747089186) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blacksunglasses Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blacksunglasses
Barcode
[4673747089186]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Каста
Альбом (сингл)
LIVE
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Вступление, Куда надо смотреть, Наши люди, Гончая, Ревность, Гончая (Instrumental), Ревность (Instrumental), Сестра (Instrumental), Горячее время, Jam Session, Номерок, Капсулы скорости, Беренцев, ШаСторона, Сестра, На порядок выше, По приколу, Сказка, Для великих открытий, Куда надо смотреть (Instrumental), Наши люди (Instrumental), На порядок выше (Instrumental), По приколу (Instrumental), Сказка (Instrumental), Для великих открытий (Instrumental), Горячее время (Instrumental)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Альбом «КастаLive» — это яркое и живое воплощение творчества легендарной группы «Каста», выпущенное в 2006 году. Этот альбом стал отражением мощной энергетики их выступлений, где каждая композиция звучит как признание в любви к музыке и своему слушателю. Объединяя хип-хоп с элементами классической музыки, благодаря участию ансамбля Ростовской консерватории, «КастаLive» стал не просто альбомом, а настоящим музыкальным событием. Каждый трек пронизан атмосферой живого исполнения, в котором простота уличной лирики переплетается с мощными аранжировками. Здесь и динамика, и искренность, и философия, которые сделали «Касту» одной из самых узнаваемых групп российского хип-хопа. Альбом вобрал в себя самые запоминающиеся композиции чтобы подарить слушателю настоящий концерт в аудиоформате. Теперь этот культовый альбом впервые выходит на виниле, что делает его ещё более уникальным событием для поклонников. Виниловая пластинка «КастаLive» доступна в двух цветах: классическом чёрном, отражающем стиль и мощь коллектива, и ярком красном, символизирующем энергию и страсть, которые «Каста» вкладывает в своё творчество. Это издание - не просто возможность насладиться аналоговым звуком и глубиной треков, но и коллекционная редкость, которая станет настоящим украшением любой музыкальной коллекции. Оцените культовый альбом «КастаLive» по-новому, в формате, который достоин его масштаба!


Теги товара: Rap, Цветной винил
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Отзывы


Каста - Live (Red) (4673747089186) виниловая пластинка - по цене 6650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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