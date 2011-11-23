Autopsy - Macabre Eternal (0801056831712) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.11.2011
Исполнитель
Autopsy
Альбом (сингл)
Macabre Eternal
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб.
В наличии
Код товара: 624279
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Peaceville
Barcode
[0801056831712]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.11.2011
Исполнитель
Autopsy
Альбом (сингл)
Macabre Eternal
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х7
Вес, г.
300
Описание товара Autopsy - Macabre Eternal (0801056831712) виниловая пластинка
Macabre Eternal-пятый альбом американской дэт-метал-группы Autopsy, выпущенный 16 мая 2011 года на лейбле Peaceville Records. Это первый студийный альбом Autopsy, выпущенный после их распада в 1995 году и воссоединения в 2009 году.
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Peaceville
Barcode
[0801056831712]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.11.2011
Исполнитель
Autopsy
Альбом (сингл)
Macabre Eternal
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Macabre Eternal-пятый альбом американской дэт-метал-группы Autopsy, выпущенный 16 мая 2011 года на лейбле Peaceville Records. Это первый студийный альбом Autopsy, выпущенный после их распада в 1995 году и воссоединения в 2009 году.
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Autopsy - Macabre Eternal (0801056831712) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6510 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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