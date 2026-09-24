Green Day - Saviors - deluxe (coloured) (0093624833994) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
Saviors
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб.
В наличии
Код товара: 711530
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6 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Reprise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reprise Records
Barcode
[0093624833994]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
Saviors
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The American Dream Is Killing Me, Look Ma, No Brains!, Bobby Sox, One Eyed Bastard, Dilemma, 1981, Goodnight Adeline, Coma City, Corvette Summer, Suzie Chapstick, Strange Days Are Here to Stay, Living in the '20s, Father to a Son, Saviors, Fancy Sauce, Smash It Like Belushi, Stay Young, Fuck Off, Ballyhoo, Suzie Chapstick (acoustic), Father to a Son (acoustic), Underdog
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Green Day - Saviors - deluxe (coloured) (0093624833994) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The American Dream Is Killing Me, Look Ma, No Brains!, Bobby Sox, One Eyed Bastard, Dilemma, 1981, Goodnight Adeline, Coma City, Corvette Summer, Suzie Chapstick, Strange Days Are Here to Stay, Living in the '20s, Father to a Son, Saviors, Fancy Sauce, Smash It Like Belushi, Stay Young, Fuck Off, Ballyhoo, Suzie Chapstick (acoustic), Father to a Son (acoustic), Underdog
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок
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Бренд
Reprise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Reprise Records
Barcode
[0093624833994]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Green Day
Альбом (сингл)
Saviors
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The American Dream Is Killing Me, Look Ma, No Brains!, Bobby Sox, One Eyed Bastard, Dilemma, 1981, Goodnight Adeline, Coma City, Corvette Summer, Suzie Chapstick, Strange Days Are Here to Stay, Living in the '20s, Father to a Son, Saviors, Fancy Sauce, Smash It Like Belushi, Stay Young, Fuck Off, Ballyhoo, Suzie Chapstick (acoustic), Father to a Son (acoustic), Underdog
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The American Dream Is Killing Me, Look Ma, No Brains!, Bobby Sox, One Eyed Bastard, Dilemma, 1981, Goodnight Adeline, Coma City, Corvette Summer, Suzie Chapstick, Strange Days Are Here to Stay, Living in the '20s, Father to a Son, Saviors, Fancy Sauce, Smash It Like Belushi, Stay Young, Fuck Off, Ballyhoo, Suzie Chapstick (acoustic), Father to a Son (acoustic), Underdog
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок
Green Day - Saviors - deluxe (coloured) (0093624833994) виниловая пластинка - по цене 6170 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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