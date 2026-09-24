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UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка

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UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 1
UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 2
UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 3
UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 4
UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 5
UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 6
UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 7
UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 8
UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 9
UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 10
UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 11
UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 12
UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 13
UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 14
UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 15
UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 16
UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 17
UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 18
UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
UFO
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 1
  • UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 2
  • UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 3
  • UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 4
  • UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 5
  • UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 6
  • UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 7
  • UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 8
  • UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 9
  • UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 10
  • UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 11
  • UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 12
  • UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 13
  • UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 14
  • UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 15
  • UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 16
  • UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 17
  • UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 18
  • UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715247
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка
6 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0840401712603]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
UFO
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Alpha Centauri, Lettin' Go, Mystery Train, This Fire Burns Tonight, Gone In The Night, Young Blood, No Place To Run, Take It Or Leave It, Money, Money, Anyday, Introduction, Chains Chains, Lettin' Go, Long Gone, Cherry, Only You Can Rock Me, No Place To Run, Love To Love, Hot 'n' Ready, Mystery Train, Too Hot To Handle, Lights Out, Rock Bottom, Doctor Doctor
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка

No Place To Run — восьмой студийный альбом группы UFO и первый с Полом Чепменом на гитаре, после ухода Михаэля Шенкера. Альбом был спродюсирован легендарным продюсером Beatles Джорджем Мартином и записан на студии AIR Studios в Монтсеррате на Карибах, что разительно отличалось от обычного окружения группы. No Place To Run был заново ремастирован с оригинальных записей на AIR Mastering. В комплект входит запись выступления группы в клубе Marquee в Сохо, Лондон. Это намеренно и с большим запасом, чтобы вызвать восторг, наполнить эту маленькую, душную комнату страстью и самоотдачей. В то время UFO всё ещё были впереди, будучи одной из величайших британских рок-групп той эпохи. Альбом был заново сведен уважаемым звукорежиссёром Брайаном Кью с оригинальных многодорожечных плёнок, что дало мощный и свежий звук.

Отзывы о товаре UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0840401712603]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
UFO
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Alpha Centauri, Lettin' Go, Mystery Train, This Fire Burns Tonight, Gone In The Night, Young Blood, No Place To Run, Take It Or Leave It, Money, Money, Anyday, Introduction, Chains Chains, Lettin' Go, Long Gone, Cherry, Only You Can Rock Me, No Place To Run, Love To Love, Hot 'n' Ready, Mystery Train, Too Hot To Handle, Lights Out, Rock Bottom, Doctor Doctor
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
No Place To Run — восьмой студийный альбом группы UFO и первый с Полом Чепменом на гитаре, после ухода Михаэля Шенкера. Альбом был спродюсирован легендарным продюсером Beatles Джорджем Мартином и записан на студии AIR Studios в Монтсеррате на Карибах, что разительно отличалось от обычного окружения группы. No Place To Run был заново ремастирован с оригинальных записей на AIR Mastering. В комплект входит запись выступления группы в клубе Marquee в Сохо, Лондон. Это намеренно и с большим запасом, чтобы вызвать восторг, наполнить эту маленькую, душную комнату страстью и самоотдачей. В то время UFO всё ещё были впереди, будучи одной из величайших британских рок-групп той эпохи. Альбом был заново сведен уважаемым звукорежиссёром Брайаном Кью с оригинальных многодорожечных плёнок, что дало мощный и свежий звук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


UFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6170 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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