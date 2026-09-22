Robbie Williams - XXV (coloured) (0194399218518) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Robbie Williams
Альбом (сингл)
XXV
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 470 руб.
В наличии
Код товара: 730484
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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0194399218518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Robbie Williams
Альбом (сингл)
XXV
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Let Me Entertain You, Come Undone, Love My Life, Millennium, The Road To Mandalay, Tripping, Bodies, Candy, Supreme, Strong, Eternity, No Regrets, She's The One, Feel, Rock DJ, Kids, Angels, Lost, Nobody Someday
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Robbie Williams - XXV (coloured) (0194399218518) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Let Me Entertain You, Come Undone, Love My Life, Millennium, The Road To Mandalay, Tripping, Bodies, Candy, Supreme, Strong, Eternity, No Regrets, She's The One, Feel, Rock DJ, Kids, Angels, Lost, Nobody Someday
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0194399218518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Robbie Williams
Альбом (сингл)
XXV
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Let Me Entertain You, Come Undone, Love My Life, Millennium, The Road To Mandalay, Tripping, Bodies, Candy, Supreme, Strong, Eternity, No Regrets, She's The One, Feel, Rock DJ, Kids, Angels, Lost, Nobody Someday
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Let Me Entertain You, Come Undone, Love My Life, Millennium, The Road To Mandalay, Tripping, Bodies, Candy, Supreme, Strong, Eternity, No Regrets, She's The One, Feel, Rock DJ, Kids, Angels, Lost, Nobody Someday
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Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Купить Robbie Williams - XXV (coloured) (0194399218518) виниловая пластинка - по цене 6470 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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