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Porcupine Tree - On The Sunday Of Life (0802644815213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Porcupine Tree - On The Sunday Of Life (0802644815213) виниловая пластинка

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Porcupine Tree - On The Sunday Of Life (0802644815213) виниловая пластинка - фото 1
Porcupine Tree - On The Sunday Of Life (0802644815213) виниловая пластинка - фото 2
Porcupine Tree - On The Sunday Of Life (0802644815213) виниловая пластинка - фото 3
Porcupine Tree - On The Sunday Of Life (0802644815213) виниловая пластинка - фото 4
Porcupine Tree - On The Sunday Of Life (0802644815213) виниловая пластинка - фото 5
Porcupine Tree - On The Sunday Of Life (0802644815213) виниловая пластинка - фото 6
Porcupine Tree - On The Sunday Of Life (0802644815213) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.03.2022
Исполнитель
Porcupine Tree
Альбом (сингл)
On The Sunday Of Life
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Porcupine Tree - On The Sunday Of Life (0802644815213) виниловая пластинка - фото 1
  • Porcupine Tree - On The Sunday Of Life (0802644815213) виниловая пластинка - фото 2
  • Porcupine Tree - On The Sunday Of Life (0802644815213) виниловая пластинка - фото 3
  • Porcupine Tree - On The Sunday Of Life (0802644815213) виниловая пластинка - фото 4
  • Porcupine Tree - On The Sunday Of Life (0802644815213) виниловая пластинка - фото 5
  • Porcupine Tree - On The Sunday Of Life (0802644815213) виниловая пластинка - фото 6
  • Porcupine Tree - On The Sunday Of Life (0802644815213) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624680
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Porcupine Tree - On The Sunday Of Life (0802644815213) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Transmission
Barcode
[0802644815213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.03.2022
Исполнитель
Porcupine Tree
Альбом (сингл)
On The Sunday Of Life
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Porcupine Tree - On The Sunday Of Life (0802644815213) виниловая пластинка

Недавно было объявлено, что Snapper Music будет представлять лейбл Porcupine Tree Transmission по всему миру, и новые переиздания CD и LP обширного каталога группы будут выходить в течение всего 2021 года. Дебютный альбом Porcupine Tree 1991 года On The Sunday Of Life - это альбом, который считается классикой современной поп-психологии. С кислотно искаженными текстами, любезно предоставленными Аланом Даффи (мозгом покойного лейбла lamented Imaginary Records), альбом представляет собой сюрреалистическое наслаждение, содержащее такие жемчужины, как Jupiter Island и Linton Samuel Dawson, наполненные причудливыми мелодиями, эффектным вокалом и трипперной работой на гитаре в обратном направлении. Nine Cats, несомненный шедевр альбома, - это чистая психоделия в стиле Эдварда Лира.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Porcupine Tree - On The Sunday Of Life (0802644815213) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Transmission
Barcode
[0802644815213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.03.2022
Исполнитель
Porcupine Tree
Альбом (сингл)
On The Sunday Of Life
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание
Недавно было объявлено, что Snapper Music будет представлять лейбл Porcupine Tree Transmission по всему миру, и новые переиздания CD и LP обширного каталога группы будут выходить в течение всего 2021 года. Дебютный альбом Porcupine Tree 1991 года On The Sunday Of Life - это альбом, который считается классикой современной поп-психологии. С кислотно искаженными текстами, любезно предоставленными Аланом Даффи (мозгом покойного лейбла lamented Imaginary Records), альбом представляет собой сюрреалистическое наслаждение, содержащее такие жемчужины, как Jupiter Island и Linton Samuel Dawson, наполненные причудливыми мелодиями, эффектным вокалом и трипперной работой на гитаре в обратном направлении. Nine Cats, несомненный шедевр альбома, - это чистая психоделия в стиле Эдварда Лира.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Porcupine Tree - On The Sunday Of Life (0802644815213) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6510 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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