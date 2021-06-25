Marillion - Anoraknophobia (0802644810416) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Marillion - Anoraknophobia (0802644810416) виниловая пластинка
Anoraknophobia - 12-й студийный альбом британской рок-группы Marillion, выпущенный в 2001 году. Он считается первым случаем музыкальной записи, полностью профинансированной поклонниками в рамках уникальной на тот момент кампании по сбору средств. 12 674 копии релиза были предварительно заказаны еще до записи альбома. Пытаясь отойти от своего нео-прогрессивного рок прошлого в пользу современного звучания, в новом альбоме Marillion использовали элементы рэпа, грува, фанка, трип-хопа, блюза, джаза и даба. Marillion (Мари?ллион, от книги Дж. Р. Р. Толкина «Сильмариллион») — группа, основанная в 1979 году в английском городе Эйлсбери, графство Бакингемшир. Они появились на пост-панк музыкальной сцене в Великобритании и существовали как мост между панк-роком и классическим прогрессив-роком, став наиболее коммерчески успешной неопрогрессивной рок-группой 1980-х годов. Записано 18 студийных альбомов, при этом принято делить творческий путь коллектива на 2 этапа. Первый связан с основателем группы вокалистом Фишем, покинувшим ансамбль в 1988 году, а второй этап ассоциируется с заменившим Фиша Стивом Хогартом. Фиш принял участие в записи первых четырёх альбомов Marillion. Основной состав группы неизменен с 1984 года — это Стив Ротери (единственный текущий участник — основатель), Пит Тревейвас, Марк Келли и Ян Мосли.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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