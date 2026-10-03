Frank Sinatra - Ultimate Christmas (0602557734799) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб.
В наличии
Код товара: 403080
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Загружаем...
6 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Frank Sinatra - Ultimate Christmas (0602557734799) виниловая пластинка
Track List
|White Christmas
|The Christmas Waltz
|It Came Upon A Midnight Clear
|Jingle Bells
|The First No?l
|Mistletoe And Holly
|The Christmas Song
|I'll Be Home For Christmas
|Santa Claus Is Coming To Town
|Have Yourself A Merry Little Christmas
|An Old Fashioned Christmas
|I Heard The Bells On Christmas Day
|The Little Drummer Boy
|Whatever Happened To Christmas
|The Twelve Days Of Christmas
|The Bells Of Christmas (Greensleeves)
|I Wouldn't Trade Christmas
|A Baby Just Like You
|Christmas
|Silent Night
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|White Christmas
|The Christmas Waltz
|It Came Upon A Midnight Clear
|Jingle Bells
|The First No?l
|Mistletoe And Holly
|The Christmas Song
|I'll Be Home For Christmas
|Santa Claus Is Coming To Town
|Have Yourself A Merry Little Christmas
|An Old Fashioned Christmas
|I Heard The Bells On Christmas Day
|The Little Drummer Boy
|Whatever Happened To Christmas
|The Twelve Days Of Christmas
|The Bells Of Christmas (Greensleeves)
|I Wouldn't Trade Christmas
|A Baby Just Like You
|Christmas
|Silent Night
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Frank Sinatra - Ultimate Christmas (0602557734799) виниловая пластинка - по цене 6170 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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