Top.Mail.Ru
Frank Sinatra - Ultimate Christmas (0602557734799) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Frank Sinatra - Ultimate Christmas (0602557734799) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Frank Sinatra - Ultimate Christmas (0602557734799) виниловая пластинка - фото 1
Frank Sinatra - Ultimate Christmas (0602557734799) виниловая пластинка - фото 2
Frank Sinatra - Ultimate Christmas (0602557734799) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Frank Sinatra - Ultimate Christmas (0602557734799) виниловая пластинка - фото 1
  • Frank Sinatra - Ultimate Christmas (0602557734799) виниловая пластинка - фото 2
  • Frank Sinatra - Ultimate Christmas (0602557734799) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403080
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Frank Sinatra - Ultimate Christmas (0602557734799) виниловая пластинка
6 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sinatra, Frank
filter_none Товар входит в коллекцию Sinatra, Frank

Коллекция Sinatra, Frank


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Sinatra - Ultimate Christmas (0602557734799) виниловая пластинка

Track List

White Christmas
The Christmas Waltz
It Came Upon A Midnight Clear
Jingle Bells
The First No?l
Mistletoe And Holly
The Christmas Song
I'll Be Home For Christmas
Santa Claus Is Coming To Town
Have Yourself A Merry Little Christmas
An Old Fashioned Christmas
I Heard The Bells On Christmas Day
The Little Drummer Boy
Whatever Happened To Christmas
The Twelve Days Of Christmas
The Bells Of Christmas (Greensleeves)
I Wouldn't Trade Christmas
A Baby Just Like You
Christmas
Silent Night

Отзывы о товаре Frank Sinatra - Ultimate Christmas (0602557734799) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

White Christmas
The Christmas Waltz
It Came Upon A Midnight Clear
Jingle Bells
The First No?l
Mistletoe And Holly
The Christmas Song
I'll Be Home For Christmas
Santa Claus Is Coming To Town
Have Yourself A Merry Little Christmas
An Old Fashioned Christmas
I Heard The Bells On Christmas Day
The Little Drummer Boy
Whatever Happened To Christmas
The Twelve Days Of Christmas
The Bells Of Christmas (Greensleeves)
I Wouldn't Trade Christmas
A Baby Just Like You
Christmas
Silent Night
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Frank Sinatra - Ultimate Christmas (0602557734799) виниловая пластинка - по цене 6170 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...