Frank Sinatra - My Way (0602577959318) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Frank Sinatra - My Way (0602577959318) виниловая пластинка
"My Way" - ремастированное переиздание студийного альбома Фрэнка Синатры, первоначально выпущенного в 1969 году. Релиз представлен на черном виниле. Фрэнсис Альберт Синатра - американский певец (крунер), актёр, кинорежиссёр, продюсер и шоумен. Одиннадцать раз становился лауреатом премии Грэмми. Славился романтическим стилем исполнения песен и "бархатным" тембром голоса. В XX веке Синатра стал легендой не только музыкального мира, но и каждого аспекта американской культуры. Певческая карьера Синатры стартовала ещё в 1930-х годах, а к концу жизни он считался эталоном музыкального стиля и вкуса. Песни в его исполнении вошли в классику эстрады и стиля свинг, стали наиболее яркими образцами эстрадно-джазовой манеры пения "крунинг", на них воспитаны несколько поколений американцев. В молодые годы имел прозвище Фрэнки и Голос, в более поздние годы - Мистер Голубые Глаза, а затем - Председатель. За 60 лет активной творческой деятельности записал около 100 неизменно популярных дисков-синглов, исполнил все самые известные песни крупнейших композиторов США - Джорджа Гершвина, Харольда Арлена, Кола Портера и Ирвинга Берлина.
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