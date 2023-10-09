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AC/DC - Rock Or Bust (0888750348418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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AC/DC - Rock Or Bust (0888750348418) виниловая пластинка

1 Отзывы
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AC/DC - Rock Or Bust (0888750348418) виниловая пластинка - фото 1
AC/DC - Rock Or Bust (0888750348418) виниловая пластинка - фото 2
AC/DC - Rock Or Bust (0888750348418) виниловая пластинка - фото 3
AC/DC - Rock Or Bust (0888750348418) виниловая пластинка - фото 4
AC/DC - Rock Or Bust (0888750348418) виниловая пластинка - фото 5
AC/DC - Rock Or Bust (0888750348418) виниловая пластинка - фото 6
AC/DC - Rock Or Bust (0888750348418) виниловая пластинка - фото 7
AC/DC - Rock Or Bust (0888750348418) виниловая пластинка - фото 8
AC/DC - Rock Or Bust (0888750348418) виниловая пластинка - фото 9
AC/DC - Rock Or Bust (0888750348418) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.11.2014
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
ROCK OR BUST
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • AC/DC - Rock Or Bust (0888750348418) виниловая пластинка - фото 1
  • AC/DC - Rock Or Bust (0888750348418) виниловая пластинка - фото 2
  • AC/DC - Rock Or Bust (0888750348418) виниловая пластинка - фото 3
  • AC/DC - Rock Or Bust (0888750348418) виниловая пластинка - фото 4
  • AC/DC - Rock Or Bust (0888750348418) виниловая пластинка - фото 5
  • AC/DC - Rock Or Bust (0888750348418) виниловая пластинка - фото 6
  • AC/DC - Rock Or Bust (0888750348418) виниловая пластинка - фото 7
  • AC/DC - Rock Or Bust (0888750348418) виниловая пластинка - фото 8
  • AC/DC - Rock Or Bust (0888750348418) виниловая пластинка - фото 9
  • AC/DC - Rock Or Bust (0888750348418) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98488
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
AC/DC - Rock Or Bust (0888750348418) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция AC/DC
filter_none Товар входит в коллекцию AC/DC

Коллекция AC/DC


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888750348418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.11.2014
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
ROCK OR BUST
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
CD в комплекте
CD
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - Rock Or Bust (0888750348418) виниловая пластинка

Track List

A1Rock Or Bust3:03
A2Play Ball2:47
A3Rock The Blues Away3:24
A4Miss Adventure2:57
A5Dogs Of War3:35
A6Got Some Rock & Roll Thunder3:24
B1Hard Times2:44
B2Baptism By Fire3:30
B3Rock The House2:42
B4Sweet Candy3:09
B5Emission Control3:40
CD-1Rock Or Bust
CD-2Play Ball
CD-3Rock The Blues Away
CD-4Miss Adventure
CD-5Dogs Of War
CD-6Got Some Rock & Roll Thunder
CD-7Hard Times
CD-8Baptism By Fire
CD-9Rock The House
CD-10Sweet Candy
CD-11Emission Control



Теги товара: AC/DC

Отзывы о товаре AC/DC - Rock Or Bust (0888750348418) виниловая пластинка

09.10.2023
Михаил

Достоинства:
ОТличный альбом.
Хороший звук.

Недостатки:
нет



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888750348418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.11.2014
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
ROCK OR BUST
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
CD в комплекте
CD
Описание

Track List

A1Rock Or Bust3:03
A2Play Ball2:47
A3Rock The Blues Away3:24
A4Miss Adventure2:57
A5Dogs Of War3:35
A6Got Some Rock & Roll Thunder3:24
B1Hard Times2:44
B2Baptism By Fire3:30
B3Rock The House2:42
B4Sweet Candy3:09
B5Emission Control3:40
CD-1Rock Or Bust
CD-2Play Ball
CD-3Rock The Blues Away
CD-4Miss Adventure
CD-5Dogs Of War
CD-6Got Some Rock & Roll Thunder
CD-7Hard Times
CD-8Baptism By Fire
CD-9Rock The House
CD-10Sweet Candy
CD-11Emission Control


Теги товара: AC/DC
Самовывоз
Доставка
Отзывы
09.10.2023
Михаил

Достоинства:
ОТличный альбом.
Хороший звук.

Недостатки:
нет


AC/DC - Rock Or Bust (0888750348418) виниловая пластинка – стоимость товара 3620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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