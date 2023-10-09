AC/DC - Rock Or Bust (0888750348418) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.11.2014
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
ROCK OR BUST
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 98488
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Загружаем...
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Загружаем...
3 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888750348418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.11.2014
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
ROCK OR BUST
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
CD в комплекте
CD
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара AC/DC - Rock Or Bust (0888750348418) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Rock Or Bust
|3:03
|A2
|Play Ball
|2:47
|A3
|Rock The Blues Away
|3:24
|A4
|Miss Adventure
|2:57
|A5
|Dogs Of War
|3:35
|A6
|Got Some Rock & Roll Thunder
|3:24
|B1
|Hard Times
|2:44
|B2
|Baptism By Fire
|3:30
|B3
|Rock The House
|2:42
|B4
|Sweet Candy
|3:09
|B5
|Emission Control
|3:40
|CD-1
|Rock Or Bust
|CD-2
|Play Ball
|CD-3
|Rock The Blues Away
|CD-4
|Miss Adventure
|CD-5
|Dogs Of War
|CD-6
|Got Some Rock & Roll Thunder
|CD-7
|Hard Times
|CD-8
|Baptism By Fire
|CD-9
|Rock The House
|CD-10
|Sweet Candy
|CD-11
|Emission Control
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Теги товара: AC/DC
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888750348418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.11.2014
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
ROCK OR BUST
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
CD в комплекте
CD
Track List
|A1
|Rock Or Bust
|3:03
|A2
|Play Ball
|2:47
|A3
|Rock The Blues Away
|3:24
|A4
|Miss Adventure
|2:57
|A5
|Dogs Of War
|3:35
|A6
|Got Some Rock & Roll Thunder
|3:24
|B1
|Hard Times
|2:44
|B2
|Baptism By Fire
|3:30
|B3
|Rock The House
|2:42
|B4
|Sweet Candy
|3:09
|B5
|Emission Control
|3:40
|CD-1
|Rock Or Bust
|CD-2
|Play Ball
|CD-3
|Rock The Blues Away
|CD-4
|Miss Adventure
|CD-5
|Dogs Of War
|CD-6
|Got Some Rock & Roll Thunder
|CD-7
|Hard Times
|CD-8
|Baptism By Fire
|CD-9
|Rock The House
|CD-10
|Sweet Candy
|CD-11
|Emission Control
Смотрите также: Виниловые пластинки, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: AC/DC
Достоинства:
ОТличный альбом.
Хороший звук.
Недостатки:
нет
AC/DC - Rock Or Bust (0888750348418) виниловая пластинка – стоимость товара 3620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре AC/DC - Rock Or Bust (0888750348418) виниловая пластинка
Достоинства:
ОТличный альбом.
Хороший звук.
Недостатки:
нет