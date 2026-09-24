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Maurice Ravel - Maurice Ravel - A Portrait (5054197704741) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Maurice Ravel - Maurice Ravel - A Portrait (5054197704741) виниловая пластинка

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Maurice Ravel - Maurice Ravel - A Portrait (5054197704741) виниловая пластинка - фото 1
Maurice Ravel - Maurice Ravel - A Portrait (5054197704741) виниловая пластинка - фото 2
Maurice Ravel - Maurice Ravel - A Portrait (5054197704741) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Maurice Ravel: A Portrait
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Maurice Ravel - Maurice Ravel - A Portrait (5054197704741) виниловая пластинка - фото 1
  • Maurice Ravel - Maurice Ravel - A Portrait (5054197704741) виниловая пластинка - фото 2
  • Maurice Ravel - Maurice Ravel - A Portrait (5054197704741) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665488
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Maurice Ravel - Maurice Ravel - A Portrait (5054197704741) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197704741]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Maurice Ravel: A Portrait
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Gaspard De La Nuit: I. Ondine, Piano Trio In A Minor: II. Pantoum (Assez Vif), Miroirs: III. Une Barque Sur Loc?an, Va lses Nobles Et Sentimentales: No. 2 Assez Lent, Avec Une Expression Intense, Sonatine: I. Mod?r?, Pavane Pour Une Infante D?funte, String Quartet: II. Assez Vif - Tr?s Rythm?, Le Tombeau De Couperin: IV. Rigaudon, Miroirs: IV. Alborada Del Gracioso, Piano Concerto In G Major: II. Adagio Assai, Suite No. 2 From Daphnis Et Chlo?, II. Pantomime, Suite No. 2 From Daphnis Et Chlo?, I
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Maurice Ravel - Maurice Ravel - A Portrait (5054197704741) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Various Artists / Maurice Ravel: A Portrait (2LP) - это идеальный способ ознакомиться с удивительным творчеством Мориса Равеля и насладиться его музыкой на полном двойном виниле. Maurice Ravel: A Portrait - это сборник, который представляет собой олицетворение великого композитора и его неповторимого стиля. На этих двух виниловых пластинках вы найдете лучшие произведения Равеля, которые включают классические композиции, такие как Болеро, Павана для мертвой принцессы и Дафнис и Хлоя. Музыка Равеля отличается изысканностью, эмоциональностью и интригующими гармониями, которые захватывают слушателя с первых нот. Этот сборник станет настоящим наслаждением для ценителей музыки и любителей виниловых пластинок. Узнайте истинное мастерство Мориса Равеля и создайте свою коллекцию виниловых записей с помощью Various Artists / Maurice Ravel: A Portrait (2LP).

Отзывы о товаре Maurice Ravel - Maurice Ravel - A Portrait (5054197704741) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197704741]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Maurice Ravel: A Portrait
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Gaspard De La Nuit: I. Ondine, Piano Trio In A Minor: II. Pantoum (Assez Vif), Miroirs: III. Une Barque Sur Loc?an, Va lses Nobles Et Sentimentales: No. 2 Assez Lent, Avec Une Expression Intense, Sonatine: I. Mod?r?, Pavane Pour Une Infante D?funte, String Quartet: II. Assez Vif - Tr?s Rythm?, Le Tombeau De Couperin: IV. Rigaudon, Miroirs: IV. Alborada Del Gracioso, Piano Concerto In G Major: II. Adagio Assai, Suite No. 2 From Daphnis Et Chlo?, II. Pantomime, Suite No. 2 From Daphnis Et Chlo?, I
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Various Artists / Maurice Ravel: A Portrait (2LP) - это идеальный способ ознакомиться с удивительным творчеством Мориса Равеля и насладиться его музыкой на полном двойном виниле. Maurice Ravel: A Portrait - это сборник, который представляет собой олицетворение великого композитора и его неповторимого стиля. На этих двух виниловых пластинках вы найдете лучшие произведения Равеля, которые включают классические композиции, такие как Болеро, Павана для мертвой принцессы и Дафнис и Хлоя. Музыка Равеля отличается изысканностью, эмоциональностью и интригующими гармониями, которые захватывают слушателя с первых нот. Этот сборник станет настоящим наслаждением для ценителей музыки и любителей виниловых пластинок. Узнайте истинное мастерство Мориса Равеля и создайте свою коллекцию виниловых записей с помощью Various Artists / Maurice Ravel: A Portrait (2LP).
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Maurice Ravel - Maurice Ravel - A Portrait (5054197704741) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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