Fred Again - Ten Days (White) (5054197696855) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fred Again
Альбом (сингл)
Ten Days
Жанр
House
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
В наличии
Код товара: 698675
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197696855]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fred Again
Альбом (сингл)
Ten Days
Жанр
House
Трек-лист
Adore U (with Obongjayar), Ten (with Jozzy and Jim Legxacy), Fear Less (with Sampha), Just Stand There (with SOAK), Places to Be (with Anderson .Paak and CHIKA), Glow (with Duskus, Four Tet, and Skrillex), I Saw You, Where Will I Be (with Emmylou Harris), Peace U Need (with Joy Anonymous), Backseat (with The Japanese House and Scott Hardkiss)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Fred Again - Ten Days (White) (5054197696855) виниловая пластинка
Новый альбом Fred Again. "Ten Days" включает в себя коллекцию треков, вдохновленных десятью знаменательными днями из его жизни за последний год. Издание на белом виниле. Музыкант описал эти песни как размышления о «маленьких, тихих, интимных моментах», причем некоторые из них отражают очень радостные переживания, а другие представляют более сложные эмоции. Альбом включает в себя сотрудничество с различными артистами, такими как Андерсон Пак, Sampha, Skrillex, Four Tet, Эммилу Харрис и другими.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197696855]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fred Again
Альбом (сингл)
Ten Days
Жанр
House
Трек-лист
Adore U (with Obongjayar), Ten (with Jozzy and Jim Legxacy), Fear Less (with Sampha), Just Stand There (with SOAK), Places to Be (with Anderson .Paak and CHIKA), Glow (with Duskus, Four Tet, and Skrillex), I Saw You, Where Will I Be (with Emmylou Harris), Peace U Need (with Joy Anonymous), Backseat (with The Japanese House and Scott Hardkiss)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Новый альбом Fred Again. "Ten Days" включает в себя коллекцию треков, вдохновленных десятью знаменательными днями из его жизни за последний год. Издание на белом виниле. Музыкант описал эти песни как размышления о «маленьких, тихих, интимных моментах», причем некоторые из них отражают очень радостные переживания, а другие представляют более сложные эмоции. Альбом включает в себя сотрудничество с различными артистами, такими как Андерсон Пак, Sampha, Skrillex, Four Tet, Эммилу Харрис и другими.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Fred Again - Ten Days (White) (5054197696855) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5360 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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