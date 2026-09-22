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Alice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) виниловая пластинка

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Alice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) виниловая пластинка - фото 1
Alice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) виниловая пластинка - фото 2
Alice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) виниловая пластинка - фото 3
Alice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) виниловая пластинка - фото 4
Alice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) виниловая пластинка - фото 5
Alice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) виниловая пластинка - фото 6
Alice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) виниловая пластинка - фото 7
Alice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) виниловая пластинка - фото 8
Alice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) виниловая пластинка - фото 9
Alice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alice In Chains
Альбом (сингл)
Alice In Chains
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) виниловая пластинка - фото 1
  • Alice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) виниловая пластинка - фото 2
  • Alice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) виниловая пластинка - фото 3
  • Alice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) виниловая пластинка - фото 4
  • Alice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) виниловая пластинка - фото 5
  • Alice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) виниловая пластинка - фото 6
  • Alice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) виниловая пластинка - фото 7
  • Alice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) виниловая пластинка - фото 8
  • Alice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) виниловая пластинка - фото 9
  • Alice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730299
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Alice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) виниловая пластинка
5 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028486910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alice In Chains
Альбом (сингл)
Alice In Chains
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Трек-лист
Grind, Brush Away, Sludge Factory, Heaven BeYou, Head Creeps, Again, Shame in You, God Am, So Close, Nothin' Song, Frogs
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Grind, Brush Away, Sludge Factory, Heaven BeYou, Head Creeps, Again, Shame in You, God Am, So Close, Nothin' Song, Frogs



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре Alice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028486910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Alice In Chains
Альбом (сингл)
Alice In Chains
Жанр
Alternative Rock, Гранж
Трек-лист
Grind, Brush Away, Sludge Factory, Heaven BeYou, Head Creeps, Again, Shame in You, God Am, So Close, Nothin' Song, Frogs
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Grind, Brush Away, Sludge Factory, Heaven BeYou, Head Creeps, Again, Shame in You, God Am, So Close, Nothin' Song, Frogs


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alice In Chains - Alice In Chains (coloured) (0198028486910) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5340 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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