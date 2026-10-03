Top.Mail.Ru
Faithless - Sunday 8pm (0889854227517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Faithless - Sunday 8pm (0889854227517) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Faithless - Sunday 8pm (0889854227517) виниловая пластинка - фото 1
Faithless - Sunday 8pm (0889854227517) виниловая пластинка - фото 2
Faithless - Sunday 8pm (0889854227517) виниловая пластинка - фото 3
Faithless - Sunday 8pm (0889854227517) виниловая пластинка - фото 4
Faithless - Sunday 8pm (0889854227517) виниловая пластинка - фото 5
Faithless - Sunday 8pm (0889854227517) виниловая пластинка - фото 6
Faithless - Sunday 8pm (0889854227517) виниловая пластинка - фото 7
Faithless - Sunday 8pm (0889854227517) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.07.1905
Исполнитель
Faithless
Альбом (сингл)
SUNDAY 8PM
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Faithless - Sunday 8pm (0889854227517) виниловая пластинка - фото 1
  • Faithless - Sunday 8pm (0889854227517) виниловая пластинка - фото 2
  • Faithless - Sunday 8pm (0889854227517) виниловая пластинка - фото 3
  • Faithless - Sunday 8pm (0889854227517) виниловая пластинка - фото 4
  • Faithless - Sunday 8pm (0889854227517) виниловая пластинка - фото 5
  • Faithless - Sunday 8pm (0889854227517) виниловая пластинка - фото 6
  • Faithless - Sunday 8pm (0889854227517) виниловая пластинка - фото 7
  • Faithless - Sunday 8pm (0889854227517) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 103724
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Faithless - Sunday 8pm (0889854227517) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854227517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.07.1905
Исполнитель
Faithless
Альбом (сингл)
SUNDAY 8PM
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Garden, Bring My Family Back, Hour of Need, Postcards, Take the Long Way Home, Why Gox, Shes My Baby, God Is a DJ, Dido, Sunday 8pm, Killers Lullaby
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Faithless - Sunday 8pm (0889854227517) виниловая пластинка

Track List

A1The Garden4:27
A2Bring My Family Back6:22
A3Hour Of Need4:36
B1Postcards4:01
B2Take The Long Way Home7:13
B3Why Go?3:57
C1She's My Baby5:48
C2God Is A DJ8:01
D1Hem Of His Garment4:07
D2Sunday 8PM2:42
D3Killers Lullaby6:10

Отзывы о товаре Faithless - Sunday 8pm (0889854227517) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854227517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.07.1905
Исполнитель
Faithless
Альбом (сингл)
SUNDAY 8PM
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Garden, Bring My Family Back, Hour of Need, Postcards, Take the Long Way Home, Why Gox, Shes My Baby, God Is a DJ, Dido, Sunday 8pm, Killers Lullaby
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1The Garden4:27
A2Bring My Family Back6:22
A3Hour Of Need4:36
B1Postcards4:01
B2Take The Long Way Home7:13
B3Why Go?3:57
C1She's My Baby5:48
C2God Is A DJ8:01
D1Hem Of His Garment4:07
D2Sunday 8PM2:42
D3Killers Lullaby6:10
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Faithless - Sunday 8pm (0889854227517) виниловая пластинка - по цене 3620 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...