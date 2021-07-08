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Strokes, The, The New Abnormal (0194397058819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Strokes, The, The New Abnormal (0194397058819) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Strokes, The, The New Abnormal (0194397058819) виниловая пластинка - фото 1
Strokes, The, The New Abnormal (0194397058819) виниловая пластинка - фото 2
Strokes, The, The New Abnormal (0194397058819) виниловая пластинка - фото 3
Strokes, The, The New Abnormal (0194397058819) виниловая пластинка - фото 4
Strokes, The, The New Abnormal (0194397058819) виниловая пластинка - фото 5
Strokes, The, The New Abnormal (0194397058819) виниловая пластинка - фото 6
Strokes, The, The New Abnormal (0194397058819) виниловая пластинка - фото 7
Strokes, The, The New Abnormal (0194397058819) виниловая пластинка - фото 8
Strokes, The, The New Abnormal (0194397058819) виниловая пластинка - фото 9
Strokes, The, The New Abnormal (0194397058819) виниловая пластинка - фото 10
Strokes, The, The New Abnormal (0194397058819) виниловая пластинка - фото 11
Strokes, The, The New Abnormal (0194397058819) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Strokes, The, The New Abnormal (0194397058819) виниловая пластинка - фото 1
  • Strokes, The, The New Abnormal (0194397058819) виниловая пластинка - фото 2
  • Strokes, The, The New Abnormal (0194397058819) виниловая пластинка - фото 3
  • Strokes, The, The New Abnormal (0194397058819) виниловая пластинка - фото 4
  • Strokes, The, The New Abnormal (0194397058819) виниловая пластинка - фото 5
  • Strokes, The, The New Abnormal (0194397058819) виниловая пластинка - фото 6
  • Strokes, The, The New Abnormal (0194397058819) виниловая пластинка - фото 7
  • Strokes, The, The New Abnormal (0194397058819) виниловая пластинка - фото 8
  • Strokes, The, The New Abnormal (0194397058819) виниловая пластинка - фото 9
  • Strokes, The, The New Abnormal (0194397058819) виниловая пластинка - фото 10
  • Strokes, The, The New Abnormal (0194397058819) виниловая пластинка - фото 11
  • Strokes, The, The New Abnormal (0194397058819) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 388182
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Strokes, The, The New Abnormal (0194397058819) виниловая пластинка

Track List

A1The Adults Are Talking
A2Selfless
A3Brooklyn Bridge To Chorus
A4Bad Decisions
A5Eternal Summer
B1At The Door
B2Why Are Sundays So Depressing
B3Not The Same Anymore
B4Ode To The Mets

Отзывы о товаре Strokes, The, The New Abnormal (0194397058819) виниловая пластинка

08.07.2021
Юрий

Достоинства:
Данный диск покупался в качестве подарка на день рождения. Качество на высоте, по цене к тому же попал на акцию, что порадовало. Саму музыку оценю довольно высоко, у группы достаточно поклонников, альбом долгожданный, на уровне первых релизов. Кстати, есть версия пластинки на цветном виниле.

Недостатки:
Не наблюдается.

Комментарий:
Рекомендую покупать виниловые пластинки в KotoFoto. Хороший ассортимент, очень привлекательные цены (думаю, мало кто по цене победит), есть акции и скидки. Если какая-то пластинка из желаемых пропала, то попробуйте проверить чуть позже, может снова появиться в наличии.



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание

Track List

A1The Adults Are Talking
A2Selfless
A3Brooklyn Bridge To Chorus
A4Bad Decisions
A5Eternal Summer
B1At The Door
B2Why Are Sundays So Depressing
B3Not The Same Anymore
B4Ode To The Mets
Самовывоз
Доставка
Отзывы
08.07.2021
Юрий

Достоинства:
Данный диск покупался в качестве подарка на день рождения. Качество на высоте, по цене к тому же попал на акцию, что порадовало. Саму музыку оценю довольно высоко, у группы достаточно поклонников, альбом долгожданный, на уровне первых релизов. Кстати, есть версия пластинки на цветном виниле.

Недостатки:
Не наблюдается.

Комментарий:
Рекомендую покупать виниловые пластинки в KotoFoto. Хороший ассортимент, очень привлекательные цены (думаю, мало кто по цене победит), есть акции и скидки. Если какая-то пластинка из желаемых пропала, то попробуйте проверить чуть позже, может снова появиться в наличии.


Strokes, The, The New Abnormal (0194397058819) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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