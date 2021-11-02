Top.Mail.Ru
AC/DC - Power Up (Translucent Yellow) (0194398166612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

AC/DC - Power Up (Translucent Yellow) (0194398166612) виниловая пластинка

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
AC/DC - Power Up (Translucent Yellow) (0194398166612) виниловая пластинка - фото 1
AC/DC - Power Up (Translucent Yellow) (0194398166612) виниловая пластинка - фото 2
AC/DC - Power Up (Translucent Yellow) (0194398166612) виниловая пластинка - фото 3
AC/DC - Power Up (Translucent Yellow) (0194398166612) виниловая пластинка - фото 4
AC/DC - Power Up (Translucent Yellow) (0194398166612) виниловая пластинка - фото 5
AC/DC - Power Up (Translucent Yellow) (0194398166612) виниловая пластинка - фото 6
AC/DC - Power Up (Translucent Yellow) (0194398166612) виниловая пластинка - фото 7
AC/DC - Power Up (Translucent Yellow) (0194398166612) виниловая пластинка - фото 8
AC/DC - Power Up (Translucent Yellow) (0194398166612) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
Power Up
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • AC/DC - Power Up (Translucent Yellow) (0194398166612) виниловая пластинка - фото 1
  • AC/DC - Power Up (Translucent Yellow) (0194398166612) виниловая пластинка - фото 2
  • AC/DC - Power Up (Translucent Yellow) (0194398166612) виниловая пластинка - фото 3
  • AC/DC - Power Up (Translucent Yellow) (0194398166612) виниловая пластинка - фото 4
  • AC/DC - Power Up (Translucent Yellow) (0194398166612) виниловая пластинка - фото 5
  • AC/DC - Power Up (Translucent Yellow) (0194398166612) виниловая пластинка - фото 6
  • AC/DC - Power Up (Translucent Yellow) (0194398166612) виниловая пластинка - фото 7
  • AC/DC - Power Up (Translucent Yellow) (0194398166612) виниловая пластинка - фото 8
  • AC/DC - Power Up (Translucent Yellow) (0194398166612) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 424293
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Records Intl
Barcode
[0194398166612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
Power Up
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Realize, Rejection, Shot In The Dark, Through The Mists Of Time Kick You When You’re Down, Witch’s Spell, Demon Fire, Wild Reputation, No Man’s Land, Systems Down, Money Shot, Code Red
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - Power Up (Translucent Yellow) (0194398166612) виниловая пластинка

Первая новая музыка от группы за 6 лет, альбом Power Up увидит свет 13 ноября на CD, виниле в нескольких цветовых вариантах и в deluxe-издании.. 13 ноября легендарная австралийская рок-группа AC/DC выпустит новый альбом Power Up. Пластинка, которая станет 17-м полнометражным альбомом в дискографии группы, представит первые новые композиции AC/DC с 2014 года и увидит свет в разнообразии различных вариантов. В преддверии выхода альбома группа представила новый сингл Shot In The Dark, в котором прославленный состав группы — в лице Ангуса Янга [лид-гитара], Брайана Джонсона [лид-вокалист], Клиффа Уильямса [бас-гитара], Фила Радда [барабаны] и Стиви Янга [ритм-гитара] — вновь дает залп со всех орудий. Для работы над альбомом группа вновь объединила сила с продюсером Бренданом ОБрайеном, который возглавлял работу над пластинку Black Ice в 2008 году и Rock Or Bust в 2014 году. Заряженные на новое десятилетие AC/DC подготовили для альбома 12 новых треков — настоящих музыкальных боевиков, в которых безошибочно угадывается фирменное звучание коллектива и все его мощные отличительные черты.



Теги товара: AC/DC, Limited Edition

Отзывы о товаре AC/DC - Power Up (Translucent Yellow) (0194398166612) виниловая пластинка

02.11.2021
Стас

Достоинства:
Отличный альбом!

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Звучит замечательно! Очень доволен покупкой!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Records Intl
Barcode
[0194398166612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
Power Up
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Realize, Rejection, Shot In The Dark, Through The Mists Of Time Kick You When You’re Down, Witch’s Spell, Demon Fire, Wild Reputation, No Man’s Land, Systems Down, Money Shot, Code Red
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Первая новая музыка от группы за 6 лет, альбом Power Up увидит свет 13 ноября на CD, виниле в нескольких цветовых вариантах и в deluxe-издании.. 13 ноября легендарная австралийская рок-группа AC/DC выпустит новый альбом Power Up. Пластинка, которая станет 17-м полнометражным альбомом в дискографии группы, представит первые новые композиции AC/DC с 2014 года и увидит свет в разнообразии различных вариантов. В преддверии выхода альбома группа представила новый сингл Shot In The Dark, в котором прославленный состав группы — в лице Ангуса Янга [лид-гитара], Брайана Джонсона [лид-вокалист], Клиффа Уильямса [бас-гитара], Фила Радда [барабаны] и Стиви Янга [ритм-гитара] — вновь дает залп со всех орудий. Для работы над альбомом группа вновь объединила сила с продюсером Бренданом ОБрайеном, который возглавлял работу над пластинку Black Ice в 2008 году и Rock Or Bust в 2014 году. Заряженные на новое десятилетие AC/DC подготовили для альбома 12 новых треков — настоящих музыкальных боевиков, в которых безошибочно угадывается фирменное звучание коллектива и все его мощные отличительные черты.


Теги товара: AC/DC, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы
02.11.2021
Стас

Достоинства:
Отличный альбом!

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Звучит замечательно! Очень доволен покупкой!


AC/DC - Power Up (Translucent Yellow) (0194398166612) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...