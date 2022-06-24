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Porcupine Tree - Closure / Continuation (0194399569016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Porcupine Tree - Closure / Continuation (0194399569016) виниловая пластинка

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Porcupine Tree - Closure / Continuation (0194399569016) виниловая пластинка - фото 1
Porcupine Tree - Closure / Continuation (0194399569016) виниловая пластинка - фото 2
Porcupine Tree - Closure / Continuation (0194399569016) виниловая пластинка - фото 3
Porcupine Tree - Closure / Continuation (0194399569016) виниловая пластинка - фото 4
Porcupine Tree - Closure / Continuation (0194399569016) виниловая пластинка - фото 5
Porcupine Tree - Closure / Continuation (0194399569016) виниловая пластинка - фото 6
Porcupine Tree - Closure / Continuation (0194399569016) виниловая пластинка - фото 7
Porcupine Tree - Closure / Continuation (0194399569016) виниловая пластинка - фото 8
Porcupine Tree - Closure / Continuation (0194399569016) виниловая пластинка - фото 9
Porcupine Tree - Closure / Continuation (0194399569016) виниловая пластинка - фото 10
Porcupine Tree - Closure / Continuation (0194399569016) виниловая пластинка - фото 11
Porcupine Tree - Closure / Continuation (0194399569016) виниловая пластинка - фото 12
Porcupine Tree - Closure / Continuation (0194399569016) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.06.2022
Исполнитель
Porcupine Tree
Альбом (сингл)
Closure/ Continuation
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Porcupine Tree - Closure / Continuation (0194399569016) виниловая пластинка - фото 1
  • Porcupine Tree - Closure / Continuation (0194399569016) виниловая пластинка - фото 2
  • Porcupine Tree - Closure / Continuation (0194399569016) виниловая пластинка - фото 3
  • Porcupine Tree - Closure / Continuation (0194399569016) виниловая пластинка - фото 4
  • Porcupine Tree - Closure / Continuation (0194399569016) виниловая пластинка - фото 5
  • Porcupine Tree - Closure / Continuation (0194399569016) виниловая пластинка - фото 6
  • Porcupine Tree - Closure / Continuation (0194399569016) виниловая пластинка - фото 7
  • Porcupine Tree - Closure / Continuation (0194399569016) виниловая пластинка - фото 8
  • Porcupine Tree - Closure / Continuation (0194399569016) виниловая пластинка - фото 9
  • Porcupine Tree - Closure / Continuation (0194399569016) виниловая пластинка - фото 10
  • Porcupine Tree - Closure / Continuation (0194399569016) виниловая пластинка - фото 11
  • Porcupine Tree - Closure / Continuation (0194399569016) виниловая пластинка - фото 12
  • Porcupine Tree - Closure / Continuation (0194399569016) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626607
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Porcupine Tree - Closure / Continuation (0194399569016) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia International
Barcode
[0194399569016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.06.2022
Исполнитель
Porcupine Tree
Альбом (сингл)
Closure/ Continuation
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Porcupine Tree - Closure / Continuation (0194399569016) виниловая пластинка

Closure, Continuation - студийный альбом 2022 года группы Porcupine Tree. Данный альбом является первой студийной работой группы за 12 лет и включает семь новых композиций. Релиз представлен нв двойном черном 180-граммовом виниле.Porcupine Tree - британская прогрессив-рок-группа, основанная Стивеном Уилсоном в Хемел-Хепмстеде (Хартфордшир, Англия) в 1987 году. Уникальное звучание этой группы - результат смешения прогрессивного рока, психоделики, эмбиента и, в более поздних альбомах, метала и альтернативного рока. Группа появилась как сольный проект Стивена Уилсона, и в некоторой степени была ничем иным, как хобби. Уилсон занялся этим проектом, как только смог себе позволить собственную домашнюю студию. Получив собственное пространство для экспериментов, он обратился к прогрессивному року шестидесятых-семидесятых годов. Решив продемонстрировать результаты своей работы нескольким знакомым и звукозаписывающим компаниям, Уилсон решил, что сольные записи одного человека в собственной домашней студии будут восприняты не так серьёзно, как записи настоящей группы. Поэтому к кассетам с записями он приложил собственноручно сделанный буклет, в котором описал вымышленную историю никогда не существовавшей группы. Так или иначе, люди, которым он прислал свои кассеты, восприняли их серьёзно.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Porcupine Tree - Closure / Continuation (0194399569016) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia International
Barcode
[0194399569016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.06.2022
Исполнитель
Porcupine Tree
Альбом (сингл)
Closure/ Continuation
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Closure, Continuation - студийный альбом 2022 года группы Porcupine Tree. Данный альбом является первой студийной работой группы за 12 лет и включает семь новых композиций. Релиз представлен нв двойном черном 180-граммовом виниле.Porcupine Tree - британская прогрессив-рок-группа, основанная Стивеном Уилсоном в Хемел-Хепмстеде (Хартфордшир, Англия) в 1987 году. Уникальное звучание этой группы - результат смешения прогрессивного рока, психоделики, эмбиента и, в более поздних альбомах, метала и альтернативного рока. Группа появилась как сольный проект Стивена Уилсона, и в некоторой степени была ничем иным, как хобби. Уилсон занялся этим проектом, как только смог себе позволить собственную домашнюю студию. Получив собственное пространство для экспериментов, он обратился к прогрессивному року шестидесятых-семидесятых годов. Решив продемонстрировать результаты своей работы нескольким знакомым и звукозаписывающим компаниям, Уилсон решил, что сольные записи одного человека в собственной домашней студии будут восприняты не так серьёзно, как записи настоящей группы. Поэтому к кассетам с записями он приложил собственноручно сделанный буклет, в котором описал вымышленную историю никогда не существовавшей группы. Так или иначе, люди, которым он прислал свои кассеты, восприняли их серьёзно.


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


Porcupine Tree - Closure / Continuation (0194399569016) виниловая пластинка - по цене 3970 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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