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Warren Zevon - Mutineer (0603497821617) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Warren Zevon - Mutineer (0603497821617) виниловая пластинка

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Warren Zevon - Mutineer (0603497821617) виниловая пластинка - фото 1
Warren Zevon - Mutineer (0603497821617) виниловая пластинка - фото 2
Warren Zevon - Mutineer (0603497821617) виниловая пластинка - фото 3
Warren Zevon - Mutineer (0603497821617) виниловая пластинка - фото 4
Warren Zevon - Mutineer (0603497821617) виниловая пластинка - фото 5
Warren Zevon - Mutineer (0603497821617) виниловая пластинка - фото 6
Warren Zevon - Mutineer (0603497821617) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Warren Zevon
Альбом (сингл)
Mutineer
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Warren Zevon - Mutineer (0603497821617) виниловая пластинка - фото 1
  • Warren Zevon - Mutineer (0603497821617) виниловая пластинка - фото 2
  • Warren Zevon - Mutineer (0603497821617) виниловая пластинка - фото 3
  • Warren Zevon - Mutineer (0603497821617) виниловая пластинка - фото 4
  • Warren Zevon - Mutineer (0603497821617) виниловая пластинка - фото 5
  • Warren Zevon - Mutineer (0603497821617) виниловая пластинка - фото 6
  • Warren Zevon - Mutineer (0603497821617) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721997
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Warren Zevon - Mutineer (0603497821617) виниловая пластинка
5 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497821617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Warren Zevon
Альбом (сингл)
Mutineer
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Seminole Bingo, Something Bad Happened to a Clown, Similar to Rain, The Indifference of Heaven, Jesus Was a Cross Maker, Poisonous Lookalike, Piano Fighter, Rottweiler Blues, Monkey Wash Donkey Rinse, Mutineer
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Warren Zevon - Mutineer (0603497821617) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Seminole Bingo, Something Bad Happened to a Clown, Similar to Rain, The Indifference of Heaven, Jesus Was a Cross Maker, Poisonous Lookalike, Piano Fighter, Rottweiler Blues, Monkey Wash Donkey Rinse, Mutineer

Отзывы о товаре Warren Zevon - Mutineer (0603497821617) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497821617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Warren Zevon
Альбом (сингл)
Mutineer
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Seminole Bingo, Something Bad Happened to a Clown, Similar to Rain, The Indifference of Heaven, Jesus Was a Cross Maker, Poisonous Lookalike, Piano Fighter, Rottweiler Blues, Monkey Wash Donkey Rinse, Mutineer
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Seminole Bingo, Something Bad Happened to a Clown, Similar to Rain, The Indifference of Heaven, Jesus Was a Cross Maker, Poisonous Lookalike, Piano Fighter, Rottweiler Blues, Monkey Wash Donkey Rinse, Mutineer
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Warren Zevon - Mutineer (0603497821617) виниловая пластинка - стоимость товара 5010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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