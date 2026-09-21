Fort Minor - Rising Tied (0093624857136) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Fort Minor
Альбом (сингл)
Rising Tied
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711391
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624857136]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Fort Minor
Альбом (сингл)
Rising Tied
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Introduction, Remember The Name, Right Now, Petrified, Feel Like Home, Where'd You Go, In Stereo, Back Home, Cigarettes, Believe Me, Get Me Gone, High Road, Kenji, Red To Black, The Battle, Slip Out The Back, Be Somebody, There They Go, The Hard Way, Welcome
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Fort Minor - Rising Tied (0093624857136) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Introduction, Remember The Name, Right Now, Petrified, Feel Like Home, Where'd You Go, In Stereo, Back Home, Cigarettes, Believe Me, Get Me Gone, High Road, Kenji, Red To Black, The Battle, Slip Out The Back, Be Somebody, There They Go, The Hard Way, Welcome
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Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624857136]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Fort Minor
Альбом (сингл)
Rising Tied
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Introduction, Remember The Name, Right Now, Petrified, Feel Like Home, Where'd You Go, In Stereo, Back Home, Cigarettes, Believe Me, Get Me Gone, High Road, Kenji, Red To Black, The Battle, Slip Out The Back, Be Somebody, There They Go, The Hard Way, Welcome
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Introduction, Remember The Name, Right Now, Petrified, Feel Like Home, Where'd You Go, In Stereo, Back Home, Cigarettes, Believe Me, Get Me Gone, High Road, Kenji, Red To Black, The Battle, Slip Out The Back, Be Somebody, There They Go, The Hard Way, Welcome
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