Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Curious Ruminant
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718108
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028795913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Curious Ruminant
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Puppet And The Puppet Master, Curious Ruminant, Dunsinane Hill, The Tipu House, Savannah Of Paddington Green, Stygian Hand, Over Jerusalem, Drink From The Same Well, Interim Sleep
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка
Легендарная группа Jethro Tull возвращается со своим 24-м студийным альбомом «Curious Ruminant», третьим за четыре года. Лимитированное издание на оранжевом виниле Альбом состоит из девяти треков, длительностью от двух с половиной до почти семнадцати минут, большинство из которых сыграны полным составом. Среди музыкантов бывший клавишник Эндрю Гиддингс и барабанщик Джеймс Дункан, а также нынешние участники группы Дэвид Гудье, Джон О'Хара, Скотт Хаммонд и гитарист Джек Кларк, который дебютирует с группой.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion, Progressive Rock
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028795913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Curious Ruminant
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Puppet And The Puppet Master, Curious Ruminant, Dunsinane Hill, The Tipu House, Savannah Of Paddington Green, Stygian Hand, Over Jerusalem, Drink From The Same Well, Interim Sleep
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Легендарная группа Jethro Tull возвращается со своим 24-м студийным альбомом «Curious Ruminant», третьим за четыре года. Лимитированное издание на оранжевом виниле Альбом состоит из девяти треков, длительностью от двух с половиной до почти семнадцати минут, большинство из которых сыграны полным составом. Среди музыкантов бывший клавишник Эндрю Гиддингс и барабанщик Джеймс Дункан, а также нынешние участники группы Дэвид Гудье, Джон О'Хара, Скотт Хаммонд и гитарист Джек Кларк, который дебютирует с группой.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion, Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion, Progressive Rock
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