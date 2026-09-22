Top.Mail.Ru
Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка - фото 1
Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка - фото 2
Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка - фото 3
Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка - фото 4
Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка - фото 5
Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка - фото 6
Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка - фото 7
Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка - фото 8
Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка - фото 9
Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка - фото 10
Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка - фото 11
Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка - фото 12
Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка - фото 13
Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка - фото 14
Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка - фото 15
Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Curious Ruminant
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка - фото 1
  • Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка - фото 2
  • Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка - фото 3
  • Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка - фото 4
  • Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка - фото 5
  • Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка - фото 6
  • Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка - фото 7
  • Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка - фото 8
  • Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка - фото 9
  • Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка - фото 10
  • Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка - фото 11
  • Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка - фото 12
  • Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка - фото 13
  • Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка - фото 14
  • Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка - фото 15
  • Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718108
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028795913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Curious Ruminant
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Puppet And The Puppet Master, Curious Ruminant, Dunsinane Hill, The Tipu House, Savannah Of Paddington Green, Stygian Hand, Over Jerusalem, Drink From The Same Well, Interim Sleep
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка

Легендарная группа Jethro Tull возвращается со своим 24-м студийным альбомом «Curious Ruminant», третьим за четыре года. Лимитированное издание на оранжевом виниле Альбом состоит из девяти треков, длительностью от двух с половиной до почти семнадцати минут, большинство из которых сыграны полным составом. Среди музыкантов бывший клавишник Эндрю Гиддингс и барабанщик Джеймс Дункан, а также нынешние участники группы Дэвид Гудье, Джон О'Хара, Скотт Хаммонд и гитарист Джек Кларк, который дебютирует с группой.



Теги товара: Fusion, Progressive Rock

Отзывы о товаре Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028795913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Curious Ruminant
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Puppet And The Puppet Master, Curious Ruminant, Dunsinane Hill, The Tipu House, Savannah Of Paddington Green, Stygian Hand, Over Jerusalem, Drink From The Same Well, Interim Sleep
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Легендарная группа Jethro Tull возвращается со своим 24-м студийным альбомом «Curious Ruminant», третьим за четыре года. Лимитированное издание на оранжевом виниле Альбом состоит из девяти треков, длительностью от двух с половиной до почти семнадцати минут, большинство из которых сыграны полным составом. Среди музыкантов бывший клавишник Эндрю Гиддингс и барабанщик Джеймс Дункан, а также нынешние участники группы Дэвид Гудье, Джон О'Хара, Скотт Хаммонд и гитарист Джек Кларк, который дебютирует с группой.


Теги товара: Fusion, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jethro Tull - Curious Ruminant (0198028795913) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...