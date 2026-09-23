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Tina Turner - Simply The Best (0190295378134) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tina Turner - Simply The Best (0190295378134) виниловая пластинка

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Tina Turner - Simply The Best (0190295378134) виниловая пластинка - фото 1
Tina Turner - Simply The Best (0190295378134) виниловая пластинка - фото 2
Tina Turner - Simply The Best (0190295378134) виниловая пластинка - фото 3
Tina Turner - Simply The Best (0190295378134) виниловая пластинка - фото 4
Tina Turner - Simply The Best (0190295378134) виниловая пластинка - фото 5
Tina Turner - Simply The Best (0190295378134) виниловая пластинка - фото 6
Tina Turner - Simply The Best (0190295378134) виниловая пластинка - фото 7
Tina Turner - Simply The Best (0190295378134) виниловая пластинка - фото 8
Tina Turner - Simply The Best (0190295378134) виниловая пластинка - фото 9
Tina Turner - Simply The Best (0190295378134) виниловая пластинка - фото 10
Tina Turner - Simply The Best (0190295378134) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1991
Исполнитель
Tina Turner
Альбом (сингл)
Simply the best
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tina Turner - Simply The Best (0190295378134) виниловая пластинка - фото 1
  • Tina Turner - Simply The Best (0190295378134) виниловая пластинка - фото 2
  • Tina Turner - Simply The Best (0190295378134) виниловая пластинка - фото 3
  • Tina Turner - Simply The Best (0190295378134) виниловая пластинка - фото 4
  • Tina Turner - Simply The Best (0190295378134) виниловая пластинка - фото 5
  • Tina Turner - Simply The Best (0190295378134) виниловая пластинка - фото 6
  • Tina Turner - Simply The Best (0190295378134) виниловая пластинка - фото 7
  • Tina Turner - Simply The Best (0190295378134) виниловая пластинка - фото 8
  • Tina Turner - Simply The Best (0190295378134) виниловая пластинка - фото 9
  • Tina Turner - Simply The Best (0190295378134) виниловая пластинка - фото 10
  • Tina Turner - Simply The Best (0190295378134) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626719
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Tina Turner - Simply The Best (0190295378134) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295378134]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1991
Исполнитель
Tina Turner
Альбом (сингл)
Simply the best
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Best, I Can't Stand The Rain, What's Love Got To Do With It, I Don't Wanna Lose You, Let's Stay Together, Steamy Windows, Typical Male, We Don't Need Another Hero (Thunderdome), Private Dancer, Better Be Good To Me, Nutbush City Limits (The 90's Version), It Takes Two (Duet With Rod Stewart), River Deep-Mountain High, Be Tender With Me Baby, Addicted To Love (Live In London, 1987), I Want You Near Me, Way Of The World, Love Thing.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tina Turner - Simply The Best (0190295378134) виниловая пластинка

"Simply The Best" - переиздание сборника лучших раннее изданных песен американской певицы Тины Тёрнер. сборник состоит из восемнадцати самых известных песен Тины Тернер, включая "What's Love Got To Do With It", "I Don't Wanna Lose You", "Steamy Windows" и "Private Dancer". Выпущенный в 1991 году и разошедшийся миллионными тиражами по всему миру, "Simply The Best" провел более двух лет в британских чартах и является одной из самых популярных компиляций в истории. Тина Тёрнер - американская певица, автор песен, актриса и танцовщица. Обладательница восьми премий Грэмми. За свой артистизм, темперамент и сценическую экспрессивность она носит титул "Королевы рок-н-ролла". Тина значится в десятке самых лучших танцоров мира. Журнал "Rolling Stone" назвал её одной из величайших певиц современности.

Отзывы о товаре Tina Turner - Simply The Best (0190295378134) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295378134]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1991
Исполнитель
Tina Turner
Альбом (сингл)
Simply the best
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Best, I Can't Stand The Rain, What's Love Got To Do With It, I Don't Wanna Lose You, Let's Stay Together, Steamy Windows, Typical Male, We Don't Need Another Hero (Thunderdome), Private Dancer, Better Be Good To Me, Nutbush City Limits (The 90's Version), It Takes Two (Duet With Rod Stewart), River Deep-Mountain High, Be Tender With Me Baby, Addicted To Love (Live In London, 1987), I Want You Near Me, Way Of The World, Love Thing.
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"Simply The Best" - переиздание сборника лучших раннее изданных песен американской певицы Тины Тёрнер. сборник состоит из восемнадцати самых известных песен Тины Тернер, включая "What's Love Got To Do With It", "I Don't Wanna Lose You", "Steamy Windows" и "Private Dancer". Выпущенный в 1991 году и разошедшийся миллионными тиражами по всему миру, "Simply The Best" провел более двух лет в британских чартах и является одной из самых популярных компиляций в истории. Тина Тёрнер - американская певица, автор песен, актриса и танцовщица. Обладательница восьми премий Грэмми. За свой артистизм, темперамент и сценическую экспрессивность она носит титул "Королевы рок-н-ролла". Тина значится в десятке самых лучших танцоров мира. Журнал "Rolling Stone" назвал её одной из величайших певиц современности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tina Turner - Simply The Best (0190295378134) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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