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Supertramp - Breakfast In America (picture) (0600753454589) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Supertramp - Breakfast In America (picture) (0600753454589) виниловая пластинка

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Supertramp, Breakfast In America (picture) (0600753454589) виниловая пластинка - фото 1
Supertramp, Breakfast In America (picture) (0600753454589) виниловая пластинка - фото 2
Supertramp, Breakfast In America (picture) (0600753454589) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Supertramp
Альбом (сингл)
Breakfast In America
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Supertramp, Breakfast In America (picture) (0600753454589) виниловая пластинка - фото 1
  • Supertramp, Breakfast In America (picture) (0600753454589) виниловая пластинка - фото 2
  • Supertramp, Breakfast In America (picture) (0600753454589) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403204
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753454589]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Supertramp
Альбом (сингл)
Breakfast In America
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Gone Hollywood, The Logical Song, Goodbye Stranger, Breakfast In America, Oh Darling, Take The Long Way Home, Lord Is It Mine, Just Another Nervous Wreck, Casual Conversations, Child Of Vision
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Supertramp - Breakfast In America (picture) (0600753454589) виниловая пластинка

Track List

A1Gone Hollywood5:20
A2The Logical Song4:11
A3Goodbye Stranger5:50
A4Breakfast In America2:39
A5Oh Darling4:02
B1Take The Long Way Home5:08
B2Lord Is It Mine4:10
B3Just Another Nervous Wreck4:25
B4Casual Conversations2:58
B5Child Of Vision7:31

Отзывы о товаре Supertramp - Breakfast In America (picture) (0600753454589) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753454589]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Supertramp
Альбом (сингл)
Breakfast In America
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Gone Hollywood, The Logical Song, Goodbye Stranger, Breakfast In America, Oh Darling, Take The Long Way Home, Lord Is It Mine, Just Another Nervous Wreck, Casual Conversations, Child Of Vision
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Gone Hollywood5:20
A2The Logical Song4:11
A3Goodbye Stranger5:50
A4Breakfast In America2:39
A5Oh Darling4:02
B1Take The Long Way Home5:08
B2Lord Is It Mine4:10
B3Just Another Nervous Wreck4:25
B4Casual Conversations2:58
B5Child Of Vision7:31
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Отзывы


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