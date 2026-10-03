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Frank Sinatra - Come Fly With Me (0602537761494) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Frank Sinatra - Come Fly With Me (0602537761494) виниловая пластинка

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Frank Sinatra - Come Fly With Me (0602537761494) виниловая пластинка - фото 1
Frank Sinatra - Come Fly With Me (0602537761494) виниловая пластинка - фото 2
Frank Sinatra - Come Fly With Me (0602537761494) виниловая пластинка - фото 3
Frank Sinatra - Come Fly With Me (0602537761494) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Frank Sinatra - Come Fly With Me (0602537761494) виниловая пластинка - фото 1
  • Frank Sinatra - Come Fly With Me (0602537761494) виниловая пластинка - фото 2
  • Frank Sinatra - Come Fly With Me (0602537761494) виниловая пластинка - фото 3
  • Frank Sinatra - Come Fly With Me (0602537761494) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403067
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Frank Sinatra - Come Fly With Me (0602537761494) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sinatra, Frank
filter_none Товар входит в коллекцию Sinatra, Frank

Коллекция Sinatra, Frank


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Sinatra - Come Fly With Me (0602537761494) виниловая пластинка

Track List

A1Come Fly With Me3:17
A2Around The World3:19
A3Isle Of Capri2:28
A4Moonlight In Vermont3:31
A5Autumn In New York4:36
A6On The Road To Mandalay3:30
B1Let's Get Away From It All2:09
B2April In Paris2:49
B3London By Night3:27
B4Brazil2:58
B5Blue Hawaii2:42
B6It's Nice To Go Trav'ling3:50

Отзывы о товаре Frank Sinatra - Come Fly With Me (0602537761494) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Come Fly With Me3:17
A2Around The World3:19
A3Isle Of Capri2:28
A4Moonlight In Vermont3:31
A5Autumn In New York4:36
A6On The Road To Mandalay3:30
B1Let's Get Away From It All2:09
B2April In Paris2:49
B3London By Night3:27
B4Brazil2:58
B5Blue Hawaii2:42
B6It's Nice To Go Trav'ling3:50
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Frank Sinatra - Come Fly With Me (0602537761494) виниловая пластинка - по цене 4430 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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