Frank Sinatra - Come Fly With Me (0602537761494) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
В наличии
Код товара: 403067
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 430 руб.
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Коллекция Sinatra, Frank
Коллекция Sinatra, Frank
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Frank Sinatra - Come Fly With Me (0602537761494) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Come Fly With Me
|3:17
|A2
|Around The World
|3:19
|A3
|Isle Of Capri
|2:28
|A4
|Moonlight In Vermont
|3:31
|A5
|Autumn In New York
|4:36
|A6
|On The Road To Mandalay
|3:30
|B1
|Let's Get Away From It All
|2:09
|B2
|April In Paris
|2:49
|B3
|London By Night
|3:27
|B4
|Brazil
|2:58
|B5
|Blue Hawaii
|2:42
|B6
|It's Nice To Go Trav'ling
|3:50
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Come Fly With Me
|3:17
|A2
|Around The World
|3:19
|A3
|Isle Of Capri
|2:28
|A4
|Moonlight In Vermont
|3:31
|A5
|Autumn In New York
|4:36
|A6
|On The Road To Mandalay
|3:30
|B1
|Let's Get Away From It All
|2:09
|B2
|April In Paris
|2:49
|B3
|London By Night
|3:27
|B4
|Brazil
|2:58
|B5
|Blue Hawaii
|2:42
|B6
|It's Nice To Go Trav'ling
|3:50
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Frank Sinatra - Come Fly With Me (0602537761494) виниловая пластинка - по цене 4430 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Frank Sinatra - Come Fly With Me (0602537761494) виниловая пластинка