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Frank Sinatra - Ultimate Sinatra (0602547137029) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Frank Sinatra - Ultimate Sinatra (0602547137029) виниловая пластинка

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Frank Sinatra - Ultimate Sinatra (0602547137029) виниловая пластинка - фото 1
Frank Sinatra - Ultimate Sinatra (0602547137029) виниловая пластинка - фото 2
Frank Sinatra - Ultimate Sinatra (0602547137029) виниловая пластинка - фото 3
Frank Sinatra - Ultimate Sinatra (0602547137029) виниловая пластинка - фото 4
Frank Sinatra - Ultimate Sinatra (0602547137029) виниловая пластинка - фото 5
Frank Sinatra - Ultimate Sinatra (0602547137029) виниловая пластинка - фото 6
Frank Sinatra - Ultimate Sinatra (0602547137029) виниловая пластинка - фото 7
Frank Sinatra - Ultimate Sinatra (0602547137029) виниловая пластинка - фото 8
Frank Sinatra - Ultimate Sinatra (0602547137029) виниловая пластинка - фото 9
Frank Sinatra - Ultimate Sinatra (0602547137029) виниловая пластинка - фото 10
Frank Sinatra - Ultimate Sinatra (0602547137029) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Frank Sinatra - Ultimate Sinatra (0602547137029) виниловая пластинка - фото 1
  • Frank Sinatra - Ultimate Sinatra (0602547137029) виниловая пластинка - фото 2
  • Frank Sinatra - Ultimate Sinatra (0602547137029) виниловая пластинка - фото 3
  • Frank Sinatra - Ultimate Sinatra (0602547137029) виниловая пластинка - фото 4
  • Frank Sinatra - Ultimate Sinatra (0602547137029) виниловая пластинка - фото 5
  • Frank Sinatra - Ultimate Sinatra (0602547137029) виниловая пластинка - фото 6
  • Frank Sinatra - Ultimate Sinatra (0602547137029) виниловая пластинка - фото 7
  • Frank Sinatra - Ultimate Sinatra (0602547137029) виниловая пластинка - фото 8
  • Frank Sinatra - Ultimate Sinatra (0602547137029) виниловая пластинка - фото 9
  • Frank Sinatra - Ultimate Sinatra (0602547137029) виниловая пластинка - фото 10
  • Frank Sinatra - Ultimate Sinatra (0602547137029) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403081
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Frank Sinatra - Ultimate Sinatra (0602547137029) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sinatra, Frank
filter_none Товар входит в коллекцию Sinatra, Frank

Коллекция Sinatra, Frank


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Sinatra - Ultimate Sinatra (0602547137029) виниловая пластинка

Track List

A1All Or Nothing At All
A2I'll Never Smile Again
A3Saturday Night (Is The Loneliest Night Of The Week)
A4Nancy (With The Laughing Face)
A5I've Got The World On A String
A6Young At Heart
A7In The Wee Small Hours Of The Morning
B1Learnin' The Blues
B2Love And Marriage
B3I've Got You Under My Skin
B4Witchcraft
B5All The Way
C1Come Fly With Me
C2One For My Baby (And One More For The Road)
C3The Way You Look Tonight
C4My Kind Of Town
C5Fly Me To The Moon (In Other Words)
C6It Was A Very Good Year
D1Strangers In The Night
D2Summer Wind
D3That's Life
D4My Way
D5(Theme From) New York, New York
D6Put Your Dreams Away

Отзывы о товаре Frank Sinatra - Ultimate Sinatra (0602547137029) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1All Or Nothing At All
A2I'll Never Smile Again
A3Saturday Night (Is The Loneliest Night Of The Week)
A4Nancy (With The Laughing Face)
A5I've Got The World On A String
A6Young At Heart
A7In The Wee Small Hours Of The Morning
B1Learnin' The Blues
B2Love And Marriage
B3I've Got You Under My Skin
B4Witchcraft
B5All The Way
C1Come Fly With Me
C2One For My Baby (And One More For The Road)
C3The Way You Look Tonight
C4My Kind Of Town
C5Fly Me To The Moon (In Other Words)
C6It Was A Very Good Year
D1Strangers In The Night
D2Summer Wind
D3That's Life
D4My Way
D5(Theme From) New York, New York
D6Put Your Dreams Away
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Frank Sinatra - Ultimate Sinatra (0602547137029) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5940 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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