Давид Голощекин - Сиреневый Час (4620032915682) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Давид Голощекин
Альбом (сингл)
Сиреневый Час
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698772
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Характеристики
Бренд
Imagine Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Imagine Club
Barcode
[4620032915682]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Давид Голощекин
Альбом (сингл)
Сиреневый Час
Жанр
Jazz
Трек-лист
Сиреневый час, Полночь в Летнем саду, Вальс принцессы на горошине, В сентиментальном настроении, Взгляд пантеры Наваждение, Lament, На солнечной стороне Невского, Летний сад
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Давид Голощекин - Сиреневый Час (4620032915682) виниловая пластинка
Любители атмосферной и меланхоличной музыки могут приобрести виниловую пластинку Сиреневый Час от российского музыканта Голощекина Давида. Этот релиз погружает слушателя в лирическое и задумчивое звучание, создавая уникальную музыкальную среду для размышлений и расслабления.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Imagine Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Imagine Club
Barcode
[4620032915682]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Давид Голощекин
Альбом (сингл)
Сиреневый Час
Жанр
Jazz
Трек-лист
Сиреневый час, Полночь в Летнем саду, Вальс принцессы на горошине, В сентиментальном настроении, Взгляд пантеры Наваждение, Lament, На солнечной стороне Невского, Летний сад
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Любители атмосферной и меланхоличной музыки могут приобрести виниловую пластинку Сиреневый Час от российского музыканта Голощекина Давида. Этот релиз погружает слушателя в лирическое и задумчивое звучание, создавая уникальную музыкальную среду для размышлений и расслабления.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Давид Голощекин - Сиреневый Час (4620032915682) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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