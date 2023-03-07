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Deep Purple - Fireball (0190295565091) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Deep Purple - Fireball (0190295565091) виниловая пластинка

3 Отзывы
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Deep Purple - Fireball (0190295565091) виниловая пластинка - фото 1
Deep Purple - Fireball (0190295565091) виниловая пластинка - фото 2
Deep Purple - Fireball (0190295565091) виниловая пластинка - фото 3
Deep Purple - Fireball (0190295565091) виниловая пластинка - фото 4
Deep Purple - Fireball (0190295565091) виниловая пластинка - фото 5
Deep Purple - Fireball (0190295565091) виниловая пластинка - фото 6
Deep Purple - Fireball (0190295565091) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.11.2018
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
FIREBALL
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deep Purple - Fireball (0190295565091) виниловая пластинка - фото 1
  • Deep Purple - Fireball (0190295565091) виниловая пластинка - фото 2
  • Deep Purple - Fireball (0190295565091) виниловая пластинка - фото 3
  • Deep Purple - Fireball (0190295565091) виниловая пластинка - фото 4
  • Deep Purple - Fireball (0190295565091) виниловая пластинка - фото 5
  • Deep Purple - Fireball (0190295565091) виниловая пластинка - фото 6
  • Deep Purple - Fireball (0190295565091) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387479
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Deep Purple - Fireball (0190295565091) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DEEP PURPLE
filter_none Товар входит в коллекцию DEEP PURPLE

Коллекция DEEP PURPLE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295565091]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.11.2018
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
FIREBALL
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Ограниченный тираж
Нет
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deep Purple - Fireball (0190295565091) виниловая пластинка

Track List

A1Fireball
A2No No No
A3Demon’s Eye
A4Anyone’s Daughter
B1The Mule
B2Fools
B3No One Came

Отзывы о товаре Deep Purple - Fireball (0190295565091) виниловая пластинка

07.03.2023
Елена

Достоинства:
Снова переслушала альбом Fireball , изданный в 2018 г. на пурпурном виниле . Сначала про оформление : это разворотный альбом из приятного матового тисненого картона . В руки взять приятно . Внутри разворота фото участников и их состав . Так же имеется вкладка с тектами всех песен . Пластинка в черном антистатическом конверте . По качеству записи нареканий нет . Ремастеринг сделан с оригинальных аналоговых лент на половинной скорости .

Недостатки:
Не замечено .

Комментарий:
Пятый студийный альбом британской рок-группы Deep Purple . Выпущен лейблом Harvest Records 1 сентября 1971 г. Считается одним из четырёх важнейших альбомов группы, наряду с Machine Head , In Rock и Burn . Большинство участников группы не считают альбом классическим, но он является одним из любимых у Иэна Гиллана .
Однозначно рекомендую в коллекцию .
18.11.2021
вячеслав владимирович

Достоинства:
Наслаждаюсь вот уже полгода после покупки в KOTOFOTO . Да это цветной винил .Прекрасный звук есть что с чем сравнивать .Винил 180гр. Ну а полиграфия это что то толстенный картон , рефленный на десятки лет .Вещь !!!!

Недостатки:
нет.

Комментарий:
А три альбома: In Rock, Fireball и Machine Head - самые любимые у группы. Добротный и классный тяжелый рок! Опять же, эти альбомы созданы в составе Mark II. А этот состав самый мощный за всю историю группы.Представьте себе, что в 1971 году группа «Deep Purple» записала бы не альбом «Файерболл», а какое-то повторение предыдущего «Ин Рока». Это, конечно же, было бы очень интересно, но совсем не гениально. Нет, «Fireball» - это закономерность, причем не простая, а феноменальная. Что бы мы сейчас делали без этого диска?
02.07.2021
Кирилл

Достоинства:
Ремастированное переиздание 2018 года на пурпурном виниле. Все очень аккуратно и бережно сделано, приятно слушать и держать в руках. Цвет винила очень в тему) Конечно, не первопресс, но они аж 40 лет назад выпускались

Недостатки:
не обнаружил

Комментарий:
Классический альбом 1971 года. Великий от первой до последней ноты. Второй в череде альбомов второго состава ДП (т.н. Мк2), вышедший через год после эпохального In Rock. Кстати, он тоже был переиздан в таком же виде в 2018 году, также на пурпурном виниле.



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0190295565091]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.11.2018
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
FIREBALL
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
Ограниченный тираж
Нет
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Fireball
A2No No No
A3Demon’s Eye
A4Anyone’s Daughter
B1The Mule
B2Fools
B3No One Came
Самовывоз
Доставка
Отзывы
07.03.2023
Елена

Достоинства:
Снова переслушала альбом Fireball , изданный в 2018 г. на пурпурном виниле . Сначала про оформление : это разворотный альбом из приятного матового тисненого картона . В руки взять приятно . Внутри разворота фото участников и их состав . Так же имеется вкладка с тектами всех песен . Пластинка в черном антистатическом конверте . По качеству записи нареканий нет . Ремастеринг сделан с оригинальных аналоговых лент на половинной скорости .

Недостатки:
Не замечено .

Комментарий:
Пятый студийный альбом британской рок-группы Deep Purple . Выпущен лейблом Harvest Records 1 сентября 1971 г. Считается одним из четырёх важнейших альбомов группы, наряду с Machine Head , In Rock и Burn . Большинство участников группы не считают альбом классическим, но он является одним из любимых у Иэна Гиллана .
Однозначно рекомендую в коллекцию .
18.11.2021
вячеслав владимирович

Достоинства:
Наслаждаюсь вот уже полгода после покупки в KOTOFOTO . Да это цветной винил .Прекрасный звук есть что с чем сравнивать .Винил 180гр. Ну а полиграфия это что то толстенный картон , рефленный на десятки лет .Вещь !!!!

Недостатки:
нет.

Комментарий:
А три альбома: In Rock, Fireball и Machine Head - самые любимые у группы. Добротный и классный тяжелый рок! Опять же, эти альбомы созданы в составе Mark II. А этот состав самый мощный за всю историю группы.Представьте себе, что в 1971 году группа «Deep Purple» записала бы не альбом «Файерболл», а какое-то повторение предыдущего «Ин Рока». Это, конечно же, было бы очень интересно, но совсем не гениально. Нет, «Fireball» - это закономерность, причем не простая, а феноменальная. Что бы мы сейчас делали без этого диска?
02.07.2021
Кирилл

Достоинства:
Ремастированное переиздание 2018 года на пурпурном виниле. Все очень аккуратно и бережно сделано, приятно слушать и держать в руках. Цвет винила очень в тему) Конечно, не первопресс, но они аж 40 лет назад выпускались

Недостатки:
не обнаружил

Комментарий:
Классический альбом 1971 года. Великий от первой до последней ноты. Второй в череде альбомов второго состава ДП (т.н. Мк2), вышедший через год после эпохального In Rock. Кстати, он тоже был переиздан в таком же виде в 2018 году, также на пурпурном виниле.


Deep Purple - Fireball (0190295565091) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4430 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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