Top.Mail.Ru
Deep Purple - Shades Of Deep Purple (Stereo) (0825646138357) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Deep Purple - Shades Of Deep Purple (Stereo) (0825646138357) виниловая пластинка

3 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Deep Purple - Shades Of Deep Purple (Stereo) (0825646138357) виниловая пластинка - фото 1
Deep Purple - Shades Of Deep Purple (Stereo) (0825646138357) виниловая пластинка - фото 2
Deep Purple - Shades Of Deep Purple (Stereo) (0825646138357) виниловая пластинка - фото 3
Deep Purple - Shades Of Deep Purple (Stereo) (0825646138357) виниловая пластинка - фото 4
Deep Purple - Shades Of Deep Purple (Stereo) (0825646138357) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Shades Of Deep Purple
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deep Purple - Shades Of Deep Purple (Stereo) (0825646138357) виниловая пластинка - фото 1
  • Deep Purple - Shades Of Deep Purple (Stereo) (0825646138357) виниловая пластинка - фото 2
  • Deep Purple - Shades Of Deep Purple (Stereo) (0825646138357) виниловая пластинка - фото 3
  • Deep Purple - Shades Of Deep Purple (Stereo) (0825646138357) виниловая пластинка - фото 4
  • Deep Purple - Shades Of Deep Purple (Stereo) (0825646138357) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98726
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Deep Purple - Shades Of Deep Purple (Stereo) (0825646138357) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DEEP PURPLE
filter_none Товар входит в коллекцию DEEP PURPLE

Коллекция DEEP PURPLE


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646138357]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Shades Of Deep Purple
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
And the Address, Hush, One More Rainy Day, Prelude: Happiness / I'm So Glad, Mandrake Root, Help!, Love HeMe, Hey Joe
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Vinyl Collector
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deep Purple - Shades Of Deep Purple (Stereo) (0825646138357) виниловая пластинка

Track List

A1And The Address
A2Hush
A3One More Rainy Day
A4aPrelude: Happiness
A4bI'm So Glad
B1Mandrake Root
B2Help
B3Love Help Me
B4Hey Joe



Теги товара: Deep Purple

Отзывы о товаре Deep Purple - Shades Of Deep Purple (Stereo) (0825646138357) виниловая пластинка

14.08.2021
Вадим

Достоинства:
Очередной диск классики рока в коллекцию. Конверт выполнен в обычном стиле, но глянцевый, Пакет для диска бумажный антистатической вставкой внутри. Диск 180 грамм. Звук очень даже приятный, хотя записан в 1968 году. Спасибо звукорежиссерам.

Недостатки:
Не выявил.

Комментарий:
Этот диск Классика.
27.03.2021
Юрий

Достоинства:
Плотный картонный внешний конверт с отличной полиграфией. Диск ровный, без волны, при воспроизведении отсутствуют дефекты. Внутренний конверт бумажный с плёнкой внутри.
Вокал Рода Эванса.
Цена в Котофото - самая низкая из всех интернет-магазинов.

Недостатки:
Всё-таки хотелось, чтобы запись в студии была получше. Небольшой прогиб диска к центру, но очень незначительный и при проигрывании его не заметно.

Комментарий:
Shades Of Deep Purple - первый LP всемирно известной группы (этим он и интересен, потому я его и купил). Изготовлен отлично, но надо учитывать, что это - Первый и записывался более 50 лет назад.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2019
Леонид

Достоинства:
Хороший и качественный звук.

Недостатки:
Их нет

Комментарий:
Рекомендую к прослушиванию



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646138357]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Shades Of Deep Purple
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
And the Address, Hush, One More Rainy Day, Prelude: Happiness / I'm So Glad, Mandrake Root, Help!, Love HeMe, Hey Joe
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Vinyl Collector
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1And The Address
A2Hush
A3One More Rainy Day
A4aPrelude: Happiness
A4bI'm So Glad
B1Mandrake Root
B2Help
B3Love Help Me
B4Hey Joe


Теги товара: Deep Purple
Самовывоз
Доставка
Отзывы
14.08.2021
Вадим

Достоинства:
Очередной диск классики рока в коллекцию. Конверт выполнен в обычном стиле, но глянцевый, Пакет для диска бумажный антистатической вставкой внутри. Диск 180 грамм. Звук очень даже приятный, хотя записан в 1968 году. Спасибо звукорежиссерам.

Недостатки:
Не выявил.

Комментарий:
Этот диск Классика.
27.03.2021
Юрий

Достоинства:
Плотный картонный внешний конверт с отличной полиграфией. Диск ровный, без волны, при воспроизведении отсутствуют дефекты. Внутренний конверт бумажный с плёнкой внутри.
Вокал Рода Эванса.
Цена в Котофото - самая низкая из всех интернет-магазинов.

Недостатки:
Всё-таки хотелось, чтобы запись в студии была получше. Небольшой прогиб диска к центру, но очень незначительный и при проигрывании его не заметно.

Комментарий:
Shades Of Deep Purple - первый LP всемирно известной группы (этим он и интересен, потому я его и купил). Изготовлен отлично, но надо учитывать, что это - Первый и записывался более 50 лет назад.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2019
Леонид

Достоинства:
Хороший и качественный звук.

Недостатки:
Их нет

Комментарий:
Рекомендую к прослушиванию


Deep Purple - Shades Of Deep Purple (Stereo) (0825646138357) виниловая пластинка - стоимость товара 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...