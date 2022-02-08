Deep Purple - In Rock (2018 Remastered) (Purple) (0190295565107) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
IN ROCK
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 387480
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 620 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DEEP PURPLE
Коллекция DEEP PURPLE
-
В наличииЦена 4 080 руб. 4 693 руб.1020 руб. в СплитDeep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) винило...
-
В наличииЦена 3 500 руб.875 руб. в СплитDeep Purple - Shades Of Deep Purple (Stereo) (0825646138357) вин...
-
В наличииЦена 4 430 руб.1108 руб. в СплитDeep Purple - Fireball (0190295565091) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 620 руб.905 руб. в СплитDeep Purple - In Rock (2018 Remastered) (Purple) (0190295565107)...
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295565107]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
IN ROCK
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Speed King, Bloodsucker, Child In Time, Flight Of The Rat, Into The Fire, Living Wreck, Hard Lovin' Man
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Deep Purple - In Rock (2018 Remastered) (Purple) (0190295565107) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Speed King
|A2
|Bloodsucker
|A3
|Child In Time
|B1
|Flight Of The Rat
|B2
|Into The Fire
|B3
|Living Wreck
|B4
|Hard Lovin’ Man
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 460 руб.865 руб. в СплитМумий Тролль - 8 Часть 2 (Lim.Ed., Blue Cover) (Mtviii 888-23-2)...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитMeghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) винилов...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитThe Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (00936...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитRag'n'Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитDream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитDream Theater - When Dream And Day Reunite (Live) (0194399264218...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитHugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитStiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (019029650...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитLou Reed - New York (coloured) (0603497843206) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитThe Snuts - W.L. Live From Stirling Castle (coloured) (019029657...
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитRudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая...
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитPaul Stanley'S Soul Station(Kiss - Now And Then (2Lp) (602435149...
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295565107]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
IN ROCK
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Speed King, Bloodsucker, Child In Time, Flight Of The Rat, Into The Fire, Living Wreck, Hard Lovin' Man
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Speed King
|A2
|Bloodsucker
|A3
|Child In Time
|B1
|Flight Of The Rat
|B2
|Into The Fire
|B3
|Living Wreck
|B4
|Hard Lovin’ Man
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Переиздание нетленной классики мирового хард-рока на пурпурном виниле. Вышло в 2018 году. Оптимальный вариант для тех, кто не гонится за первопрессом
Недостатки:
нет антистатических пакетов, но так почти во всех новых релизах, увы
Комментарий:
Классика на все времена, великий альбом, один из краеугольных камней тяжелого рока как музыкального стиля. Всегда хотел иметь этот альбом на виниле. И купил, когда вышло данное переиздание. Разворотный конверт с фото и текстами, классная полиграфия. Сам винил символичного пурпурного цвета. Рекомендую!
Достоинства:
Превосходное издание! Очень порадовало звучание! Сравнивал с оригинальным изданием.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Цена, качество,всё на высоте!
Достоинства:
Отлично изданный альбом легендарной группы Deep Purple . Начиная с него группа обрела своё лицо , стабилизировался состав . Альбом, содержащий всего 7 песен , слушается на одном дыхании . Выросло не одно поколение , воспитанное на этой музыке .
Недостатки:
По звуку нареканий нет . Как всегда отсутствуют антистатические конверты .
Комментарий:
Альбом разворотный , винил пурпурный - очень эффектно смотрится .
С учетом цены , просто подарок ценителю его величества РОКА !
Достоинства:
Хорошая полиграфия, отличное звучание, необычный цвет винила
Недостатки:
нет
Комментарий:
Deep Purple in Rock — четвертый по счету и первый студийный альбом классического состава группы выпущенный 3 июня 1970 года. Лучший из лучших на все времена. Звук очень порадовал, цвет - бомба! Пресс очень качественный, сведение отличное. Издан музыкальным лэйблом Parlophone на пурпурном виниле 23 ноября 2018 года. Ремастеринг был сделан Энди Пирсом и Мэттом Ворсамом с использованием оригинальных лент, а винил нарезан по технологии «half speed» (мастер винила сделан с пленки на скорости вполовину меньшей оригинальной) Барри Гринтом в студии Alchemy. Однозначно в коллекцию!
Deep Purple - In Rock (2018 Remastered) (Purple) (0190295565107) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Deep Purple - In Rock (2018 Remastered) (Purple) (0190295565107) виниловая пластинка
Достоинства:
Переиздание нетленной классики мирового хард-рока на пурпурном виниле. Вышло в 2018 году. Оптимальный вариант для тех, кто не гонится за первопрессом
Недостатки:
нет антистатических пакетов, но так почти во всех новых релизах, увы
Комментарий:
Классика на все времена, великий альбом, один из краеугольных камней тяжелого рока как музыкального стиля. Всегда хотел иметь этот альбом на виниле. И купил, когда вышло данное переиздание. Разворотный конверт с фото и текстами, классная полиграфия. Сам винил символичного пурпурного цвета. Рекомендую!
Достоинства:
Превосходное издание! Очень порадовало звучание! Сравнивал с оригинальным изданием.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Цена, качество,всё на высоте!
Достоинства:
Отлично изданный альбом легендарной группы Deep Purple . Начиная с него группа обрела своё лицо , стабилизировался состав . Альбом, содержащий всего 7 песен , слушается на одном дыхании . Выросло не одно поколение , воспитанное на этой музыке .
Недостатки:
По звуку нареканий нет . Как всегда отсутствуют антистатические конверты .
Комментарий:
Альбом разворотный , винил пурпурный - очень эффектно смотрится .
С учетом цены , просто подарок ценителю его величества РОКА !
Достоинства:
Хорошая полиграфия, отличное звучание, необычный цвет винила
Недостатки:
нет
Комментарий:
Deep Purple in Rock — четвертый по счету и первый студийный альбом классического состава группы выпущенный 3 июня 1970 года. Лучший из лучших на все времена. Звук очень порадовал, цвет - бомба! Пресс очень качественный, сведение отличное. Издан музыкальным лэйблом Parlophone на пурпурном виниле 23 ноября 2018 года. Ремастеринг был сделан Энди Пирсом и Мэттом Ворсамом с использованием оригинальных лент, а винил нарезан по технологии «half speed» (мастер винила сделан с пленки на скорости вполовину меньшей оригинальной) Барри Гринтом в студии Alchemy. Однозначно в коллекцию!