Slipknot - The End So Far (0075678637834) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб.
В наличии
Код товара: 601315
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 110 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Slipknot - The End So Far (0075678637834) виниловая пластинка
1. A1 Adderall. 2. A2 Dying Song. 3. A3 The Chapeltown Rag. 4. B4 Yen. 5. B5 Hivemind. 6. B6 Warranty. 7. C7 Medicine For The Dead. 8. C8 Acidic. 9. C9 Heirloom. 10. D10 H377. 11. D11 De Sade. 12. D12 Finale.
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
1. A1 Adderall. 2. A2 Dying Song. 3. A3 The Chapeltown Rag. 4. B4 Yen. 5. B5 Hivemind. 6. B6 Warranty. 7. C7 Medicine For The Dead. 8. C8 Acidic. 9. C9 Heirloom. 10. D10 H377. 11. D11 De Sade. 12. D12 Finale.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Slipknot - The End So Far (0075678637834) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5110 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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