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Slipknot - 5: The Gray Chapter (0016861754518) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Slipknot - 5: The Gray Chapter (0016861754518) виниловая пластинка

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Slipknot - 5: The Gray Chapter (0016861754518) виниловая пластинка - фото 1
Slipknot - 5: The Gray Chapter (0016861754518) виниловая пластинка - фото 2
Slipknot - 5: The Gray Chapter (0016861754518) виниловая пластинка - фото 3
Slipknot - 5: The Gray Chapter (0016861754518) виниловая пластинка - фото 4
Slipknot - 5: The Gray Chapter (0016861754518) виниловая пластинка - фото 5
Slipknot - 5: The Gray Chapter (0016861754518) виниловая пластинка - фото 6
Slipknot - 5: The Gray Chapter (0016861754518) виниловая пластинка - фото 7
Slipknot - 5: The Gray Chapter (0016861754518) виниловая пластинка - фото 8
Slipknot - 5: The Gray Chapter (0016861754518) виниловая пластинка - фото 9
Slipknot - 5: The Gray Chapter (0016861754518) виниловая пластинка - фото 10
Slipknot - 5: The Gray Chapter (0016861754518) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Slipknot
Альбом (сингл)
5: The Gray Chapter
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Slipknot - 5: The Gray Chapter (0016861754518) виниловая пластинка - фото 1
  • Slipknot - 5: The Gray Chapter (0016861754518) виниловая пластинка - фото 2
  • Slipknot - 5: The Gray Chapter (0016861754518) виниловая пластинка - фото 3
  • Slipknot - 5: The Gray Chapter (0016861754518) виниловая пластинка - фото 4
  • Slipknot - 5: The Gray Chapter (0016861754518) виниловая пластинка - фото 5
  • Slipknot - 5: The Gray Chapter (0016861754518) виниловая пластинка - фото 6
  • Slipknot - 5: The Gray Chapter (0016861754518) виниловая пластинка - фото 7
  • Slipknot - 5: The Gray Chapter (0016861754518) виниловая пластинка - фото 8
  • Slipknot - 5: The Gray Chapter (0016861754518) виниловая пластинка - фото 9
  • Slipknot - 5: The Gray Chapter (0016861754518) виниловая пластинка - фото 10
  • Slipknot - 5: The Gray Chapter (0016861754518) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 99462
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Коллекция SLIPKNOT
filter_none Товар входит в коллекцию SLIPKNOT

Коллекция SLIPKNOT


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0016861754518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Slipknot
Альбом (сингл)
5: The Gray Chapter
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
XIX, Sarcastrophe, AOV, The Devil In I, Killpop, Skeptic, Lech, Goodbye, Nomadic, The One That Kills The Least, Custer, Be Prepared For Hell, The Negative One, If Rain Is What You Want
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1.5 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Slipknot - 5: The Gray Chapter (0016861754518) виниловая пластинка

Track List

A1XIX3:10
A2Sarcastrophe5:06
A3AOV5:33
B1The Devil In I5:43
B2Killpop3:45
B3Skeptic4:47
C1Lech4:50
C2Goodbye4:35
C3Nomadic4:18
C4The One That Kills The Least4:12
D1Custer4:14
D2Be Prepared For Hell1:58
D3The Negative One5:25
D4If Rain Is What You Want6:21

Отзывы о товаре Slipknot - 5: The Gray Chapter (0016861754518) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0016861754518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Slipknot
Альбом (сингл)
5: The Gray Chapter
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
XIX, Sarcastrophe, AOV, The Devil In I, Killpop, Skeptic, Lech, Goodbye, Nomadic, The One That Kills The Least, Custer, Be Prepared For Hell, The Negative One, If Rain Is What You Want
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1.5 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание

Track List

A1XIX3:10
A2Sarcastrophe5:06
A3AOV5:33
B1The Devil In I5:43
B2Killpop3:45
B3Skeptic4:47
C1Lech4:50
C2Goodbye4:35
C3Nomadic4:18
C4The One That Kills The Least4:12
D1Custer4:14
D2Be Prepared For Hell1:58
D3The Negative One5:25
D4If Rain Is What You Want6:21
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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