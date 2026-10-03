Jean Michel Jarre - Electronica 2: The Heart Of Noise (2Lp) (0888751966819) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
ELECTRONICA 2: THE HEART OF NOISE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб.
В наличии
Код товара: 98992
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751966819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
ELECTRONICA 2: THE HEART OF NOISE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Heart Of Noise: Part 1 - Feat., The Heart Of Noise: Part 2, Brick England - Feat., These Creatures - Feat., As One - Feat., Here For You - Feat., Electrees - Feat., Exit - Feat., What You Want - Feat., Gisele - Feat., Switch On Leon - Feat., Circus - Feat., Why This, Why That And Why? - Feat., The Architect - Feat., Swipe To The Right - Feat., Walking The Mile - Feat., Falling Down, The Heart Of Noise (The Origin)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jean Michel Jarre - Electronica 2: The Heart Of Noise (2Lp) (0888751966819) виниловая пластинка
Track List
|The Heart Of Noise
|A1
|JMJ, Rone – Part 1
|4:26
|A2
|JMJ – Part 2
|4:10
|A3
|JMJ, Pet Shop Boys – Brick England
|4:01
|A4
|JMJ, Julia Holter – These Creatures
|3:40
|A5
|JMJ, Primal Scream – As One
|3:58
|B1
|JMJ, Gary Numan – Here For You
|3:59
|B2
|JMJ, Hans Zimmer – Electrees
|4:10
|B3
|JMJ, Edward Snowden – Exit
|6:19
|B4
|JMJ, Peaches – What You Want
|3:27
|C1
|JMJ, Sebastien Tellier – Gisele
|3:43
|C2
|JMJ, The Orb – Switch On Leon
|4:43
|C3
|JMJ, Siriusmo – Circus
|3:09
|C4
|JMJ, Yello – Why This, Why That And Why?
|3:58
|D1
|JMJ, Jeff Mills – The Architect
|4:43
|D2
|JMJ, Cyndi Lauper – Swipe To The Right
|4:54
|D3
|JMJ, Christophe – Walking The Mile
|4:52
|D4
|JMJ – Falling Down
|3:23
|D5
|JMJ – The Heart Of Noise (The Origin)
|2:39
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751966819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
ELECTRONICA 2: THE HEART OF NOISE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Heart Of Noise: Part 1 - Feat., The Heart Of Noise: Part 2, Brick England - Feat., These Creatures - Feat., As One - Feat., Here For You - Feat., Electrees - Feat., Exit - Feat., What You Want - Feat., Gisele - Feat., Switch On Leon - Feat., Circus - Feat., Why This, Why That And Why? - Feat., The Architect - Feat., Swipe To The Right - Feat., Walking The Mile - Feat., Falling Down, The Heart Of Noise (The Origin)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|The Heart Of Noise
|A1
|JMJ, Rone – Part 1
|4:26
|A2
|JMJ – Part 2
|4:10
|A3
|JMJ, Pet Shop Boys – Brick England
|4:01
|A4
|JMJ, Julia Holter – These Creatures
|3:40
|A5
|JMJ, Primal Scream – As One
|3:58
|B1
|JMJ, Gary Numan – Here For You
|3:59
|B2
|JMJ, Hans Zimmer – Electrees
|4:10
|B3
|JMJ, Edward Snowden – Exit
|6:19
|B4
|JMJ, Peaches – What You Want
|3:27
|C1
|JMJ, Sebastien Tellier – Gisele
|3:43
|C2
|JMJ, The Orb – Switch On Leon
|4:43
|C3
|JMJ, Siriusmo – Circus
|3:09
|C4
|JMJ, Yello – Why This, Why That And Why?
|3:58
|D1
|JMJ, Jeff Mills – The Architect
|4:43
|D2
|JMJ, Cyndi Lauper – Swipe To The Right
|4:54
|D3
|JMJ, Christophe – Walking The Mile
|4:52
|D4
|JMJ – Falling Down
|3:23
|D5
|JMJ – The Heart Of Noise (The Origin)
|2:39
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Jean Michel Jarre - Electronica 2: The Heart Of Noise (2Lp) (0888751966819) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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