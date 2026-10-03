Scorpions - Comeblack (0886979906716) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
COMEBLACK
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб.
В наличии
Код товара: 99428
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886979906716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
COMEBLACK
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rhythm Of Love, No One Like You, The Zoo, Rock You Like A Hurricane, Blackout, Wind Of Change, Still Loving You, Tainted Love, Children Of The Revolution, Across The Universe, Tin Soldier, All Day And All Of The Night, Ruby Tuesday
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Scorpions - Comeblack (0886979906716) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Rhythm Of Love
|3:40
|A2
|No One Like You
|4:06
|A3
|The Zoo
|5:37
|B1
|Rock You Like A Hurricane
|4:15
|B2
|Blackout
|3:48
|B3
|Wind Of Change
|5:08
|C1
|Still Loving You
|6:43
|C2
|Tainted Love
|3:21
|C3
|Children Of The Revolution
|3:32
|D1
|Across The Universe
|3:11
|D2
|Tin Soldier
|3:13
|D3
|All Day And All Of The Night
|3:15
|D4
|Ruby Tuesday
|3:54
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Теги товара: Scorpions
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886979906716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
COMEBLACK
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rhythm Of Love, No One Like You, The Zoo, Rock You Like A Hurricane, Blackout, Wind Of Change, Still Loving You, Tainted Love, Children Of The Revolution, Across The Universe, Tin Soldier, All Day And All Of The Night, Ruby Tuesday
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Track List
|A1
|Rhythm Of Love
|3:40
|A2
|No One Like You
|4:06
|A3
|The Zoo
|5:37
|B1
|Rock You Like A Hurricane
|4:15
|B2
|Blackout
|3:48
|B3
|Wind Of Change
|5:08
|C1
|Still Loving You
|6:43
|C2
|Tainted Love
|3:21
|C3
|Children Of The Revolution
|3:32
|D1
|Across The Universe
|3:11
|D2
|Tin Soldier
|3:13
|D3
|All Day And All Of The Night
|3:15
|D4
|Ruby Tuesday
|3:54
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Scorpions
Scorpions - Comeblack (0886979906716) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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