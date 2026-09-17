Scorpions - Sting In The Tail (0886975933013) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
STING IN THE TAIL
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб.
В наличии
Код товара: 99431
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886975933013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
STING IN THE TAIL
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Raised On Rock, Sting In The Tail, Slave Me, The Good Die Young - Scorpions / Meine, Klaus / Turunen, Tarja, No Limit, Rock Zone, Lorelei, Turn You On, Let's Rock, Sly, Spirit Of Rock, The Best Is Yet To Come
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Scorpions - Sting In The Tail (0886975933013) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Raised On Rock
|4:00
|A2
|Sting In The Tail
|3:12
|A3
|Slave Me
|2:45
|A4
|The Good Die Young
|5:14
|A5
|No Limit
|3:22
|A6
|Rock Zone
|3:17
|B1
|Lorelei
|4:32
|B2
|Turn You On
|4:23
|B3
|Let?s Rock!
|3:20
|B4
|SLY
|5:16
|B5
|Spirit Of Rock
|3:42
|B6
|The Best Is Yet To Come
|4:32
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Теги товара: Scorpions
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886975933013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
STING IN THE TAIL
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Raised On Rock, Sting In The Tail, Slave Me, The Good Die Young - Scorpions / Meine, Klaus / Turunen, Tarja, No Limit, Rock Zone, Lorelei, Turn You On, Let's Rock, Sly, Spirit Of Rock, The Best Is Yet To Come
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Raised On Rock
|4:00
|A2
|Sting In The Tail
|3:12
|A3
|Slave Me
|2:45
|A4
|The Good Die Young
|5:14
|A5
|No Limit
|3:22
|A6
|Rock Zone
|3:17
|B1
|Lorelei
|4:32
|B2
|Turn You On
|4:23
|B3
|Let?s Rock!
|3:20
|B4
|SLY
|5:16
|B5
|Spirit Of Rock
|3:42
|B6
|The Best Is Yet To Come
|4:32
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Теги товара: Scorpions
Scorpions - Sting In The Tail (0886975933013) виниловая пластинка - стоимость товара 4400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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