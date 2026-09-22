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Макаревич / Бг (Иноагенты В Рф) - 20 Лет Спустя (2Lp) (4660059682839B) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Макаревич / Бг (Иноагенты В Рф) - 20 Лет Спустя (2Lp) (4660059682839B) виниловая пластинка

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Макаревич / Бг (Иноагенты В Рф) - 20 Лет Спустя (2Lp) (4660059682839B) виниловая пластинка - фото 1
Макаревич / Бг (Иноагенты В Рф) - 20 Лет Спустя (2Lp) (4660059682839B) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Макаревич / Бг (Иноагенты В Рф)
Альбом (сингл)
20 Лет Спустя
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Макаревич / Бг (Иноагенты В Рф) - 20 Лет Спустя (2Lp) (4660059682839B) виниловая пластинка - фото 1
  • Макаревич / Бг (Иноагенты В Рф) - 20 Лет Спустя (2Lp) (4660059682839B) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 320 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729609
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Загружаем...
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Загружаем...
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Макаревич / Бг (Иноагенты В Рф) - 20 Лет Спустя (2Lp) (4660059682839B) виниловая пластинка
5 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Отделение Выход
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Отделение ВЫХОД
Barcode
[4660059682839B]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Макаревич / Бг (Иноагенты В Рф)
Альбом (сингл)
20 Лет Спустя
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Вступление, Ключи от моих дверей, Пока не начался джаз, Золото на голубом, Посвящение театру, Посвящение артистам, Когда откричат крикуны, Платан, Сторож Сергеев, Серебро Господа моего, У ломбарда, Тёмная ночь, Братский вальсок, Фикус религиозный, Моей звезде, Капитан Воронин, Не маячит надежда мне, Памяти Иосифа Бродского, Хватит о дальнем береге, По дороге в Дамаск, Та, которую я люблю, Когда её нет, Он был старше её, Мне хотелось бы видеть тебя, Три сестры, Звёздочка, Ночью нам дарован покой.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Макаревич / Бг (Иноагенты В Рф) - 20 Лет Спустя (2Lp) (4660059682839B) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Макаревичем Андреем Вадимовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Макаревича Андрея Вадимовича, содержащегося в реестре иностранных агентов.

Отзывы о товаре Макаревич / Бг (Иноагенты В Рф) - 20 Лет Спустя (2Lp) (4660059682839B) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Отделение Выход
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Отделение ВЫХОД
Barcode
[4660059682839B]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Макаревич / Бг (Иноагенты В Рф)
Альбом (сингл)
20 Лет Спустя
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Вступление, Ключи от моих дверей, Пока не начался джаз, Золото на голубом, Посвящение театру, Посвящение артистам, Когда откричат крикуны, Платан, Сторож Сергеев, Серебро Господа моего, У ломбарда, Тёмная ночь, Братский вальсок, Фикус религиозный, Моей звезде, Капитан Воронин, Не маячит надежда мне, Памяти Иосифа Бродского, Хватит о дальнем береге, По дороге в Дамаск, Та, которую я люблю, Когда её нет, Он был старше её, Мне хотелось бы видеть тебя, Три сестры, Звёздочка, Ночью нам дарован покой.
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Макаревичем Андреем Вадимовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Макаревича Андрея Вадимовича, содержащегося в реестре иностранных агентов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Макаревич / Бг (Иноагенты В Рф) - 20 Лет Спустя (2Lp) (4660059682839B) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5320 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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