Uma2Rman - 1825 (4657819846617) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Uma2Rman - 1825 (4657819846617) виниловая пластинка
Группа Uma2rman представляет специальный сборник «1825», в который вошли ключевые композиции, отобранные самими музыкантами. Это издание — уникальная возможность переосмыслить творческий путь коллектива через его главные хиты. Особенностью релиза является запись на скорости 45 RPM, что обеспечивает повышенную детализацию звучания, более широкий динамический диапазон и чистоту воспроизведения — такой формат оценят истинные аудиофилы. Сборник охватывает разные эпохи творчества Uma2rman — от ироничного хита «Ума Турман» и лирической «Прасковья» до поздних работ, таких как «Проститься». Скорость 45 RPM раскрывает нюансы аранжировок, делая звучание особенно объёмным и живым. Это не просто сборник, а путешествие по самой сути творчества группы. Это издание станет жемчужиной коллекции для всех поклонников Uma2rman и ценителей качественного винила, позволяя услышать знакомые хиты в новом, обогащённом звучании.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 060 руб.1265 руб. в СплитПрохор И Пузо - Асфальт (Purple Vinyl) (4610297801691P) винилова...
-
В наличииЦена 5 060 руб.1265 руб. в СплитПрохор И Пузо - Асфальт (4610297801691) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 080 руб.1270 руб. в СплитLil Peep - Come Over When You're Sober Pt. 1 (colouired) (505616...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитLCD Soundsystem - Sound Of Silver (0094638511410) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитPet Shop Boys - Elysium (2017 remastered) (0190295852771) винило...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитLCD Soundsystem - This Is Happening (0190295848859) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитJoy Division; New Order - Total From Joy Division To New Order (...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитDiana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитPaco De Lucia - The Montreux Years (4050538800364) виниловая пла...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитLake & Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитDuran Duran - Red Carpet Massacre (4050538777314) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитGarbage - Version 2.0 (4050538674637) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Uma2Rman - 1825 (4657819846617) виниловая пластинка