Black Sabbath - Master Of Reality (Deluxe) (4099964186987) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Master Of Reality
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб.
В наличии
Код товара: 719876
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[4099964186987]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Master Of Reality
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Sweet Leaf (2009 Remaster), After Forever (2009 Remaster), Embryo (2009 Remaster), Children of the Grave (2009 Remaster), Orchid (2009 Remaster), Lord of this World (2009 Remaster), Solitude (2009 Remaster), Into the Void (2009 Remaster), Weevil Woman '71, Sweet Leaf (Studio Outtake featuring Alternative Lyrics), After Forever (Instrumental), Children of the Grave (Studio Outtake featuring Alternative Lyrics), Children Of The Grave (Studio Outtake - Instrumental), Orchid (Studio Outtake - Tony C
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Black Sabbath - Master Of Reality (Deluxe) (4099964186987) виниловая пластинка
«Master of Reality» — это культовый третий альбом Black Sabbath, тёмная и тяжёлая веха, которая помогла сформировать основу для хэви-метала. Выпущенный в 1971 году, он глубже погружается в фирменное сочетание мощных рифов, мрачной атмосферы и текста, насыщенных обречённостью. В альбом вошли такие классические композиции, как «Sweet Leaf» и «Children of the Grave», которые объединяют фирменную тяжесть Sabbath с более экспериментальным подходом, включая использование пониженненной настройки гитар и таинственных психоделических элементов. Третий студийный альбом революционной группы в жанре хэви-метал дополнен альтернативными и инструментальными бонус-треками в двухдисковом расширенном издании.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[4099964186987]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Master Of Reality
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Sweet Leaf (2009 Remaster), After Forever (2009 Remaster), Embryo (2009 Remaster), Children of the Grave (2009 Remaster), Orchid (2009 Remaster), Lord of this World (2009 Remaster), Solitude (2009 Remaster), Into the Void (2009 Remaster), Weevil Woman '71, Sweet Leaf (Studio Outtake featuring Alternative Lyrics), After Forever (Instrumental), Children of the Grave (Studio Outtake featuring Alternative Lyrics), Children Of The Grave (Studio Outtake - Instrumental), Orchid (Studio Outtake - Tony C
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
«Master of Reality» — это культовый третий альбом Black Sabbath, тёмная и тяжёлая веха, которая помогла сформировать основу для хэви-метала. Выпущенный в 1971 году, он глубже погружается в фирменное сочетание мощных рифов, мрачной атмосферы и текста, насыщенных обречённостью. В альбом вошли такие классические композиции, как «Sweet Leaf» и «Children of the Grave», которые объединяют фирменную тяжесть Sabbath с более экспериментальным подходом, включая использование пониженненной настройки гитар и таинственных психоделических элементов. Третий студийный альбом революционной группы в жанре хэви-метал дополнен альтернативными и инструментальными бонус-треками в двухдисковом расширенном издании.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath
Black Sabbath - Master Of Reality (Deluxe) (4099964186987) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5240 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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