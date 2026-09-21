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Сети - Небо.На.Земле (4620032918591) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Сети - Небо.На.Земле (4620032918591) виниловая пластинка

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Сети - Небо.На.Земле (4620032918591) виниловая пластинка - фото 1
Сети - Небо.На.Земле (4620032918591) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Сети
Альбом (сингл)
Небо.На.Земле
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Сети - Небо.На.Земле (4620032918591) виниловая пластинка - фото 1
  • Сети - Небо.На.Земле (4620032918591) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 260 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705797
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сети - Небо.На.Земле (4620032918591) виниловая пластинка
6 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032918591]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Сети
Альбом (сингл)
Небо.На.Земле
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Города, Smile, Небо на земле, Бесконечный день, Война Деньги, Метро, Плаа, Последний летний день, Мосты, Зима, Влюблен
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Сети - Небо.На.Земле (4620032918591) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Города, Smile, Небо на земле, Бесконечный день, Война Деньги, Метро, Планета, Последний летний день, Мосты, Зима, Влюблен



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Сети - Небо.На.Земле (4620032918591) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032918591]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Сети
Альбом (сингл)
Небо.На.Земле
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Города, Smile, Небо на земле, Бесконечный день, Война Деньги, Метро, Плаа, Последний летний день, Мосты, Зима, Влюблен
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Города, Smile, Небо на земле, Бесконечный день, Война Деньги, Метро, Планета, Последний летний день, Мосты, Зима, Влюблен


Теги товара: Русский рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сети - Небо.На.Земле (4620032918591) виниловая пластинка - по цене 6260 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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