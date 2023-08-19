0190296323317, Jethro Tull, Thick As A Brick (newspaper) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 860 руб.
В наличии
Код товара: 617205
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 860 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 0190296323317, Jethro Tull, Thick As A Brick (newspaper) виниловая пластинка
Выпущенное в 2015 году, переиздание на 180-граммовом виниле с буклетом альбома Thick as a Brick 1972 года, легендарной британской рок-группы Jethro Tull.. Thick as a Brick — пятый студийный альбом британской рок-группы Jethro Tull, выпущенный в 1972 году. Записан в декабре 1971 года в Morgan Studios, Лондон. Во многом является новаторским — по музыке, по длительности композиции, по оформлению. Любимый альбом Иэна Андерсона, по его утверждению в 2009 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитAccept, Blind Rage (coloured) (4065629625313) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитDeep Purple - Purpendicular (8713748982362) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитElton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитCeline Dion - My Love: Essential Collection (0196588794513) вини...
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитExodus - Shovel Headed Kill Machine (coloured) (0727361596958) в...
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитBryan Ferry - Avonmore (Red) (4099964163407) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитVaughan Stevie Ray - Live At Carnegie Hall (8718469538072) винил...
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитWithin Temptation - Hydra (8719262042919) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитNatacha Atlas - The Best Of (0644918108917) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 590 руб.1398 руб. в СплитDylan, Bob, Triplicate (0889854135010) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 590 руб.1398 руб. в СплитMichael Kiwanuka - Michael Kiwanuka (0602577952777) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 590 руб.1398 руб. в СплитRihanna - Unapologetic (0602557079838) виниловая пластинка
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Выпущенное в 2015 году, переиздание на 180-граммовом виниле с буклетом альбома Thick as a Brick 1972 года, легендарной британской рок-группы Jethro Tull.. Thick as a Brick — пятый студийный альбом британской рок-группы Jethro Tull, выпущенный в 1972 году. Записан в декабре 1971 года в Morgan Studios, Лондон. Во многом является новаторским — по музыке, по длительности композиции, по оформлению. Любимый альбом Иэна Андерсона, по его утверждению в 2009 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Альбом выпущен 10 марта 1972 года . Журнал Rolling Stone включил "Thick as A Brick" под номером 7 в свой "топ-50 прог-альбомов всех времен". Сам альбом был оформлен как гигантская газета из двадцати страниц, которая может складываться, превращаясь, таким образом, в конверт диска . Текст этой газеты сочинили Андерсон, басист Джеффри Хэммонд и клавишник Джон Эван . Наряду с обычными для Jethro Tull инструментами здесь задействованы также клавесин, ксилофон, скрипка, лютня, труба и струнная секция . Альбом слушается на одном дыхании . Звук на высоте .
Недостатки:
Не существенные .
Комментарий:
На альбоме записана одна единственная композиция, разделённая на две части , для первой и второй стороны диска . Фактически, это развёрнутая сюита, в которой присутствуют элементы рока, фолка, джаза и классической музыки, на редкость органично связанные друг с другом ."Thick as a Brick - исключительно хороший альбом, на мой взгляд, лучший у Jethro Tull, и один из лучших в прог-роке . Время показало, что и спустя более чем 30 лет альбом продолжает оставаться интересен современному человеку . Мои рекомендации .
0190296323317, Jethro Tull, Thick As A Brick (newspaper) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре 0190296323317, Jethro Tull, Thick As A Brick (newspaper) виниловая пластинка
Достоинства:
Альбом выпущен 10 марта 1972 года . Журнал Rolling Stone включил "Thick as A Brick" под номером 7 в свой "топ-50 прог-альбомов всех времен". Сам альбом был оформлен как гигантская газета из двадцати страниц, которая может складываться, превращаясь, таким образом, в конверт диска . Текст этой газеты сочинили Андерсон, басист Джеффри Хэммонд и клавишник Джон Эван . Наряду с обычными для Jethro Tull инструментами здесь задействованы также клавесин, ксилофон, скрипка, лютня, труба и струнная секция . Альбом слушается на одном дыхании . Звук на высоте .
Недостатки:
Не существенные .
Комментарий:
На альбоме записана одна единственная композиция, разделённая на две части , для первой и второй стороны диска . Фактически, это развёрнутая сюита, в которой присутствуют элементы рока, фолка, джаза и классической музыки, на редкость органично связанные друг с другом ."Thick as a Brick - исключительно хороший альбом, на мой взгляд, лучший у Jethro Tull, и один из лучших в прог-роке . Время показало, что и спустя более чем 30 лет альбом продолжает оставаться интересен современному человеку . Мои рекомендации .