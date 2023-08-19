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0190296323317, Jethro Tull, Thick As A Brick (newspaper) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0190296323317, Jethro Tull, Thick As A Brick (newspaper) виниловая пластинка

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0190296323317, Виниловая пластинка Jethro Tull, Thick As A Brick (newspaper)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 860 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617205
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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0190296323317, Jethro Tull, Thick As A Brick (newspaper) виниловая пластинка
5 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0190296323317, Jethro Tull, Thick As A Brick (newspaper) виниловая пластинка

Выпущенное в 2015 году, переиздание на 180-граммовом виниле с буклетом альбома Thick as a Brick 1972 года, легендарной британской рок-группы Jethro Tull.. Thick as a Brick — пятый студийный альбом британской рок-группы Jethro Tull, выпущенный в 1972 году. Записан в декабре 1971 года в Morgan Studios, Лондон. Во многом является новаторским — по музыке, по длительности композиции, по оформлению. Любимый альбом Иэна Андерсона, по его утверждению в 2009 году.

Отзывы о товаре 0190296323317, Jethro Tull, Thick As A Brick (newspaper) виниловая пластинка

19.08.2023
Олег

Достоинства:
Альбом выпущен 10 марта 1972 года . Журнал Rolling Stone включил "Thick as A Brick" под номером 7 в свой "топ-50 прог-альбомов всех времен". Сам альбом был оформлен как гигантская газета из двадцати страниц, которая может складываться, превращаясь, таким образом, в конверт диска . Текст этой газеты сочинили Андерсон, басист Джеффри Хэммонд и клавишник Джон Эван . Наряду с обычными для Jethro Tull инструментами здесь задействованы также клавесин, ксилофон, скрипка, лютня, труба и струнная секция . Альбом слушается на одном дыхании . Звук на высоте .

Недостатки:
Не существенные .

Комментарий:
На альбоме записана одна единственная композиция, разделённая на две части , для первой и второй стороны диска . Фактически, это развёрнутая сюита, в которой присутствуют элементы рока, фолка, джаза и классической музыки, на редкость органично связанные друг с другом ."Thick as a Brick - исключительно хороший альбом, на мой взгляд, лучший у Jethro Tull, и один из лучших в прог-роке . Время показало, что и спустя более чем 30 лет альбом продолжает оставаться интересен современному человеку . Мои рекомендации .



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Выпущенное в 2015 году, переиздание на 180-граммовом виниле с буклетом альбома Thick as a Brick 1972 года, легендарной британской рок-группы Jethro Tull.. Thick as a Brick — пятый студийный альбом британской рок-группы Jethro Tull, выпущенный в 1972 году. Записан в декабре 1971 года в Morgan Studios, Лондон. Во многом является новаторским — по музыке, по длительности композиции, по оформлению. Любимый альбом Иэна Андерсона, по его утверждению в 2009 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
19.08.2023
Олег

Достоинства:
Альбом выпущен 10 марта 1972 года . Журнал Rolling Stone включил "Thick as A Brick" под номером 7 в свой "топ-50 прог-альбомов всех времен". Сам альбом был оформлен как гигантская газета из двадцати страниц, которая может складываться, превращаясь, таким образом, в конверт диска . Текст этой газеты сочинили Андерсон, басист Джеффри Хэммонд и клавишник Джон Эван . Наряду с обычными для Jethro Tull инструментами здесь задействованы также клавесин, ксилофон, скрипка, лютня, труба и струнная секция . Альбом слушается на одном дыхании . Звук на высоте .

Недостатки:
Не существенные .

Комментарий:
На альбоме записана одна единственная композиция, разделённая на две части , для первой и второй стороны диска . Фактически, это развёрнутая сюита, в которой присутствуют элементы рока, фолка, джаза и классической музыки, на редкость органично связанные друг с другом ."Thick as a Brick - исключительно хороший альбом, на мой взгляд, лучший у Jethro Tull, и один из лучших в прог-роке . Время показало, что и спустя более чем 30 лет альбом продолжает оставаться интересен современному человеку . Мои рекомендации .


0190296323317, Jethro Tull, Thick As A Brick (newspaper) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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