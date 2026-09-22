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Tame Impala - Deadbeat (0198029560015) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tame Impala - Deadbeat (0198029560015) виниловая пластинка

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Tame Impala - Deadbeat (0198029560015) виниловая пластинка - фото 1
Tame Impala - Deadbeat (0198029560015) виниловая пластинка - фото 2
Tame Impala - Deadbeat (0198029560015) виниловая пластинка - фото 3
Tame Impala - Deadbeat (0198029560015) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tame Impala
Альбом (сингл)
Deadbeat
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tame Impala - Deadbeat (0198029560015) виниловая пластинка - фото 1
  • Tame Impala - Deadbeat (0198029560015) виниловая пластинка - фото 2
  • Tame Impala - Deadbeat (0198029560015) виниловая пластинка - фото 3
  • Tame Impala - Deadbeat (0198029560015) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719429
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029560015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tame Impala
Альбом (сингл)
Deadbeat
Жанр
House
Трек-лист
My Old Ways, No Reply, Dracula, Loser, Oblivion, Not My World, Piece of Heaven, Obsolete, Ethereal Connection, See You On Monday (You’re Lost), Afterthought, End Of Summer
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tame Impala - Deadbeat (0198029560015) виниловая пластинка

Deadbeat — предстоящий пятый студийный альбом Tame Impala, музыкального проекта австралийского мультиинструменталиста Кевина Паркера. Издание на виниле. На пятом альбоме Tame Impala «Deadbeat» Паркер представляет коллекцию невероятно мощных клубно-психоделических экспериментов, которые служат основой для некоторых из его самых прямолинейных и захватывающих песен на сегодняшний день. «Deadbeat» звучит как работа артиста, достигшего мастерства в своём деле и блистающего новыми экспериментами. 12 песен, созданных с новой спонтанностью известного перфекциониста. Это проявляется в ярко выраженном минимализме во многих треках, с целым рядом ключевых деталей, тембров и фактур, которые придают звучанию неописуемое новое измерение, а также в более богатом и игривом вокальном диапазоне, чем когда-либо прежде.

Отзывы о товаре Tame Impala - Deadbeat (0198029560015) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029560015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tame Impala
Альбом (сингл)
Deadbeat
Жанр
House
Трек-лист
My Old Ways, No Reply, Dracula, Loser, Oblivion, Not My World, Piece of Heaven, Obsolete, Ethereal Connection, See You On Monday (You’re Lost), Afterthought, End Of Summer
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Deadbeat — предстоящий пятый студийный альбом Tame Impala, музыкального проекта австралийского мультиинструменталиста Кевина Паркера. Издание на виниле. На пятом альбоме Tame Impala «Deadbeat» Паркер представляет коллекцию невероятно мощных клубно-психоделических экспериментов, которые служат основой для некоторых из его самых прямолинейных и захватывающих песен на сегодняшний день. «Deadbeat» звучит как работа артиста, достигшего мастерства в своём деле и блистающего новыми экспериментами. 12 песен, созданных с новой спонтанностью известного перфекциониста. Это проявляется в ярко выраженном минимализме во многих треках, с целым рядом ключевых деталей, тембров и фактур, которые придают звучанию неописуемое новое измерение, а также в более богатом и игривом вокальном диапазоне, чем когда-либо прежде.
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