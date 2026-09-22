Tame Impala - Deadbeat (0198029560015) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Tame Impala - Deadbeat (0198029560015) виниловая пластинка
Deadbeat — предстоящий пятый студийный альбом Tame Impala, музыкального проекта австралийского мультиинструменталиста Кевина Паркера. Издание на виниле. На пятом альбоме Tame Impala «Deadbeat» Паркер представляет коллекцию невероятно мощных клубно-психоделических экспериментов, которые служат основой для некоторых из его самых прямолинейных и захватывающих песен на сегодняшний день. «Deadbeat» звучит как работа артиста, достигшего мастерства в своём деле и блистающего новыми экспериментами. 12 песен, созданных с новой спонтанностью известного перфекциониста. Это проявляется в ярко выраженном минимализме во многих треках, с целым рядом ключевых деталей, тембров и фактур, которые придают звучанию неописуемое новое измерение, а также в более богатом и игривом вокальном диапазоне, чем когда-либо прежде.
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