Ella Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ella Fitzgerald
Альбом (сингл)
GOLD
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 650 руб.
В наличии
Код товара: 387550
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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742124]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ella Fitzgerald
Альбом (сингл)
GOLD
Жанр
Jazz
Трек-лист
Anything Goes, Let's Do It (Let's Fall In Love), Manhattan, I Get A Kick Out Of You, Summertime (With Louis Armstrong), Misty, Nice Work If You Can Get It, You Make Me Feel So Young, Just One Of Those Things, Too Darn Hot, Come Rain Or Come Shine, Let's Face The Music & Dance, I Could Write A Book, One For My Baby (And One More For The Road), It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing), The Lady Is A Tramp, They Can't Take That Away From Me (With Louis Armstrong), Isn't It Romantic, I've
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ella Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Anything Goes
|2:23
|A2
|Let's Do It (Let's Fall In Love)
|3:34
|A3
|Manhattan
|2:49
|A4
|I Get A Kick Out Of You
|4:03
|A5
|Summertime
|4:58
|A6
|Misty
|2:52
|A7
|Nice Work If You Can Get It
|3:34
|B1
|You Make Me Feel So Young
|2:22
|B2
|Just One Of Those Things
|3:32
|B3
|Too Darn Hot
|3:49
|B4
|Come Rain Or Come Shine
|3:24
|B5
|Let's Face The Music & Dance"
|2:58
|B6
|I Could Write A Book
|3:40
|B7
|One For My Baby (And One More For The Road)
|3:58
|C1
|It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing)
|4:15
|C2
|The Lady Is A Tramp
|3:22
|C3
|They Can't Take That Away From Me
|4:35
|C4
|Isn't It Romantic
|3:02
|C5
|I've Got You Under My Skin
|2:45
|C6
|Always True To You In My Fashion
|2:50
|C7
|That Old Black Magic
|4:10
|D1
|Isn't This A Lovely Day?
|3:28
|D2
|Someone To Watch Over Me
|4:33
|D3
|The Very Thought Of You
|2:46
|D4
|Blue Moon
|3:13
|D5
|Embraceable You
|4:51
|D6
|Just You Just Me
|2:21
|D7
|My Funny Valentine
|3:53
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060403742124]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ella Fitzgerald
Альбом (сингл)
GOLD
Жанр
Jazz
Трек-лист
Anything Goes, Let's Do It (Let's Fall In Love), Manhattan, I Get A Kick Out Of You, Summertime (With Louis Armstrong), Misty, Nice Work If You Can Get It, You Make Me Feel So Young, Just One Of Those Things, Too Darn Hot, Come Rain Or Come Shine, Let's Face The Music & Dance, I Could Write A Book, One For My Baby (And One More For The Road), It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing), The Lady Is A Tramp, They Can't Take That Away From Me (With Louis Armstrong), Isn't It Romantic, I've
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|Anything Goes
|2:23
|A2
|Let's Do It (Let's Fall In Love)
|3:34
|A3
|Manhattan
|2:49
|A4
|I Get A Kick Out Of You
|4:03
|A5
|Summertime
|4:58
|A6
|Misty
|2:52
|A7
|Nice Work If You Can Get It
|3:34
|B1
|You Make Me Feel So Young
|2:22
|B2
|Just One Of Those Things
|3:32
|B3
|Too Darn Hot
|3:49
|B4
|Come Rain Or Come Shine
|3:24
|B5
|Let's Face The Music & Dance"
|2:58
|B6
|I Could Write A Book
|3:40
|B7
|One For My Baby (And One More For The Road)
|3:58
|C1
|It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing)
|4:15
|C2
|The Lady Is A Tramp
|3:22
|C3
|They Can't Take That Away From Me
|4:35
|C4
|Isn't It Romantic
|3:02
|C5
|I've Got You Under My Skin
|2:45
|C6
|Always True To You In My Fashion
|2:50
|C7
|That Old Black Magic
|4:10
|D1
|Isn't This A Lovely Day?
|3:28
|D2
|Someone To Watch Over Me
|4:33
|D3
|The Very Thought Of You
|2:46
|D4
|Blue Moon
|3:13
|D5
|Embraceable You
|4:51
|D6
|Just You Just Me
|2:21
|D7
|My Funny Valentine
|3:53
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Ella Fitzgerald - Gold (2Lp, Gatefold) (5060403742124) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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