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Shocking Blue - Scorpio's Dance (coloured) (8719262035508) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Shocking Blue - Scorpio's Dance (coloured) (8719262035508) виниловая пластинка

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Shocking Blue - Scorpio&#039;s Dance (coloured) (8719262035508) виниловая пластинка - фото 1
Shocking Blue - Scorpio&#039;s Dance (coloured) (8719262035508) виниловая пластинка - фото 2
Shocking Blue - Scorpio&#039;s Dance (coloured) (8719262035508) виниловая пластинка - фото 3
Shocking Blue - Scorpio&#039;s Dance (coloured) (8719262035508) виниловая пластинка - фото 4
Shocking Blue - Scorpio&#039;s Dance (coloured) (8719262035508) виниловая пластинка - фото 5
Shocking Blue - Scorpio&#039;s Dance (coloured) (8719262035508) виниловая пластинка - фото 6
Shocking Blue - Scorpio&#039;s Dance (coloured) (8719262035508) виниловая пластинка - фото 7
Shocking Blue - Scorpio&#039;s Dance (coloured) (8719262035508) виниловая пластинка - фото 8
Shocking Blue - Scorpio&#039;s Dance (coloured) (8719262035508) виниловая пластинка - фото 9
Shocking Blue - Scorpio&#039;s Dance (coloured) (8719262035508) виниловая пластинка - фото 10
Shocking Blue - Scorpio&#039;s Dance (coloured) (8719262035508) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Shocking Blue
Альбом (сингл)
Scorpio's Dance
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Shocking Blue - Scorpio&#039;s Dance (coloured) (8719262035508) виниловая пластинка - фото 1
  • Shocking Blue - Scorpio&#039;s Dance (coloured) (8719262035508) виниловая пластинка - фото 2
  • Shocking Blue - Scorpio&#039;s Dance (coloured) (8719262035508) виниловая пластинка - фото 3
  • Shocking Blue - Scorpio&#039;s Dance (coloured) (8719262035508) виниловая пластинка - фото 4
  • Shocking Blue - Scorpio&#039;s Dance (coloured) (8719262035508) виниловая пластинка - фото 5
  • Shocking Blue - Scorpio&#039;s Dance (coloured) (8719262035508) виниловая пластинка - фото 6
  • Shocking Blue - Scorpio&#039;s Dance (coloured) (8719262035508) виниловая пластинка - фото 7
  • Shocking Blue - Scorpio&#039;s Dance (coloured) (8719262035508) виниловая пластинка - фото 8
  • Shocking Blue - Scorpio&#039;s Dance (coloured) (8719262035508) виниловая пластинка - фото 9
  • Shocking Blue - Scorpio&#039;s Dance (coloured) (8719262035508) виниловая пластинка - фото 10
  • Shocking Blue - Scorpio&#039;s Dance (coloured) (8719262035508) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692370
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Shocking Blue - Scorpio's Dance (coloured) (8719262035508) виниловая пластинка
4 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262035508]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Shocking Blue
Альбом (сингл)
Scorpio's Dance
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Scorpio’s Dance (First Movement), Alaska Country, Sally Was A Good Old Girl, Daemon Lover, Scorpio’s Dance, Little Cooling Planet, I Love Voodoo Music, Seven Is A Number In Magic, Keep It If You Want It, Water Boy, Send Me A Postcard *bonus track, Mighty Joe *bonus track, Hello Darkness *bonus track, Pickin’ Tomatoes *bonus track
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Shocking Blue - Scorpio's Dance (coloured) (8719262035508) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Scorpio’s Dance (First Movement), Alaska Country, Sally Was A Good Old Girl, Daemon Lover, Scorpio’s Dance, Little Cooling Planet, I Love Voodoo Music, Seven Is A Number In Magic, Keep It If You Want It, Water Boy, Send Me A Postcard *bonus track, Mighty Joe *bonus track, Hello Darkness *bonus track, Pickin’ Tomatoes *bonus track



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Shocking Blue - Scorpio's Dance (coloured) (8719262035508) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262035508]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Shocking Blue
Альбом (сингл)
Scorpio's Dance
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Scorpio’s Dance (First Movement), Alaska Country, Sally Was A Good Old Girl, Daemon Lover, Scorpio’s Dance, Little Cooling Planet, I Love Voodoo Music, Seven Is A Number In Magic, Keep It If You Want It, Water Boy, Send Me A Postcard *bonus track, Mighty Joe *bonus track, Hello Darkness *bonus track, Pickin’ Tomatoes *bonus track
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Scorpio’s Dance (First Movement), Alaska Country, Sally Was A Good Old Girl, Daemon Lover, Scorpio’s Dance, Little Cooling Planet, I Love Voodoo Music, Seven Is A Number In Magic, Keep It If You Want It, Water Boy, Send Me A Postcard *bonus track, Mighty Joe *bonus track, Hello Darkness *bonus track, Pickin’ Tomatoes *bonus track


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Shocking Blue - Scorpio's Dance (coloured) (8719262035508) виниловая пластинка - стоимость товара 4490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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