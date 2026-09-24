Shocking Blue - Scorpio's Dance (coloured) (8719262035508) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Shocking Blue
Альбом (сингл)
Scorpio's Dance
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб.
В наличии
Код товара: 692370
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 490 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262035508]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Shocking Blue
Альбом (сингл)
Scorpio's Dance
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Scorpio’s Dance (First Movement), Alaska Country, Sally Was A Good Old Girl, Daemon Lover, Scorpio’s Dance, Little Cooling Planet, I Love Voodoo Music, Seven Is A Number In Magic, Keep It If You Want It, Water Boy, Send Me A Postcard *bonus track, Mighty Joe *bonus track, Hello Darkness *bonus track, Pickin’ Tomatoes *bonus track
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Shocking Blue - Scorpio's Dance (coloured) (8719262035508) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Scorpio’s Dance (First Movement), Alaska Country, Sally Was A Good Old Girl, Daemon Lover, Scorpio’s Dance, Little Cooling Planet, I Love Voodoo Music, Seven Is A Number In Magic, Keep It If You Want It, Water Boy, Send Me A Postcard *bonus track, Mighty Joe *bonus track, Hello Darkness *bonus track, Pickin’ Tomatoes *bonus track
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитJethro Tull - Aqualung (The 2011 Steven Wilson Stereo Remix)(Cle...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитMuse - Absolution (0825646909445) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитPantera - Far Beyond Driven (0081227981280) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитThe Stooges - Fun House (0081227323813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитEurythmics - Greatest Hits (0889853704217) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитJamiroquai - Emergency On Planet Earth (2Lp) (0889854538811) вин...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитIndochine - Wax (0889853029716) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитJudas Priest - Angel Of Retribution (0889853909315) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитPhil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитJoe Dassin - Eternel (coloured) (0889854058418) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитAC/DC - Black Ice (0886973837719) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в Сплит5 Seconds Of Summer - Youngblood (0602567482253) виниловая пласт...
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262035508]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Shocking Blue
Альбом (сингл)
Scorpio's Dance
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Scorpio’s Dance (First Movement), Alaska Country, Sally Was A Good Old Girl, Daemon Lover, Scorpio’s Dance, Little Cooling Planet, I Love Voodoo Music, Seven Is A Number In Magic, Keep It If You Want It, Water Boy, Send Me A Postcard *bonus track, Mighty Joe *bonus track, Hello Darkness *bonus track, Pickin’ Tomatoes *bonus track
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Scorpio’s Dance (First Movement), Alaska Country, Sally Was A Good Old Girl, Daemon Lover, Scorpio’s Dance, Little Cooling Planet, I Love Voodoo Music, Seven Is A Number In Magic, Keep It If You Want It, Water Boy, Send Me A Postcard *bonus track, Mighty Joe *bonus track, Hello Darkness *bonus track, Pickin’ Tomatoes *bonus track
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Shocking Blue - Scorpio's Dance (coloured) (8719262035508) виниловая пластинка - стоимость товара 4490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Shocking Blue - Scorpio's Dance (coloured) (8719262035508) виниловая пластинка