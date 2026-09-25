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Cher - Closer To The Truth (Bone) (93624844433) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cher - Closer To The Truth (Bone) (93624844433) виниловая пластинка

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Cher - Closer To The Truth (Bone) (93624844433) - фото 1
Cher - Closer To The Truth (Bone) (93624844433) - фото 2
Cher - Closer To The Truth (Bone) (93624844433) - фото 3
Cher - Closer To The Truth (Bone) (93624844433) - фото 4
Cher - Closer To The Truth (Bone) (93624844433) - фото 5
Cher - Closer To The Truth (Bone) (93624844433) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cher
Альбом (сингл)
CLOSER TO THE TRUTH
Жанр
House
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cher - Closer To The Truth (Bone) (93624844433) - фото 1
  • Cher - Closer To The Truth (Bone) (93624844433) - фото 2
  • Cher - Closer To The Truth (Bone) (93624844433) - фото 3
  • Cher - Closer To The Truth (Bone) (93624844433) - фото 4
  • Cher - Closer To The Truth (Bone) (93624844433) - фото 5
  • Cher - Closer To The Truth (Bone) (93624844433) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732974
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Cher - Closer To The Truth (Bone) (93624844433) виниловая пластинка
4 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[93624844433]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cher
Альбом (сингл)
CLOSER TO THE TRUTH
Жанр
House
Трек-лист
Woman's World, Take It Like A Man, My Love, Dressed To Kill, Red, Lovers Forever, I Walk Alone, Sirens, Favorite Scars, I Hope You Find It, Lie To Me, Pride, You Haven't Seen The Last Of Me (Original Version)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австралия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cher - Closer To The Truth (Bone) (93624844433) виниловая пластинка

Альбом 2013 года переиздан на цветном виниле!. Closer to the Truth стал первым альбомом Шер более чем за десять лет с момента ее релиза Living Proof в 2001 году. В альбом входит первый сингл "Woman's World", который занял первое место в танцевальном чарте Billboard. Второй сингл — кавер на песню Майли Сайрус «I Hope You Find It» из фильма 2010 года « Последняя песня». В альбом также вошли еще два кавера: «Sirens» Нелл Брайден и «Dressed to Kill» Престона. Первоначально она планировала создать альбом, ориентированный на поп-рок, Closer to the Truth в конечном итоге стал современной клубной пластинкой. В качестве исполнительного продюсера она привлекла предыдущего соавтора Марка Тейлора для работы вместе с новыми продюсерами, такими как Пол Окенфолд, Билли Манн, Тимбалэнд и MachoPsycho. В альбоме присутствует дополнительный вокал певцов Пинк и Джейка Ширса.

Отзывы о товаре Cher - Closer To The Truth (Bone) (93624844433) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[93624844433]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Cher
Альбом (сингл)
CLOSER TO THE TRUTH
Жанр
House
Трек-лист
Woman's World, Take It Like A Man, My Love, Dressed To Kill, Red, Lovers Forever, I Walk Alone, Sirens, Favorite Scars, I Hope You Find It, Lie To Me, Pride, You Haven't Seen The Last Of Me (Original Version)
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австралия
Описание
Альбом 2013 года переиздан на цветном виниле!. Closer to the Truth стал первым альбомом Шер более чем за десять лет с момента ее релиза Living Proof в 2001 году. В альбом входит первый сингл "Woman's World", который занял первое место в танцевальном чарте Billboard. Второй сингл — кавер на песню Майли Сайрус «I Hope You Find It» из фильма 2010 года « Последняя песня». В альбом также вошли еще два кавера: «Sirens» Нелл Брайден и «Dressed to Kill» Престона. Первоначально она планировала создать альбом, ориентированный на поп-рок, Closer to the Truth в конечном итоге стал современной клубной пластинкой. В качестве исполнительного продюсера она привлекла предыдущего соавтора Марка Тейлора для работы вместе с новыми продюсерами, такими как Пол Окенфолд, Билли Манн, Тимбалэнд и MachoPsycho. В альбоме присутствует дополнительный вокал певцов Пинк и Джейка Ширса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cher - Closer To The Truth (Bone) (93624844433) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4420 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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