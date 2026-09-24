Uriah Heep - Equator (Smoke) (8719262030770) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
Equator
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб.
В наличии
Код товара: 695765
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4 420 руб.
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262030770]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
Equator
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Rockarama, Bad Blood, Lost One Love, Angel, Holding On Party Time, Poor Little Rich Girl, Skools Burnin, Heartache City, Night Of The Wolf
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Uriah Heep - Equator (Smoke) (8719262030770) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Rockarama, Bad Blood, Lost One Love, Angel, Holding On Party Time, Poor Little Rich Girl, Skools Burnin, Heartache City, Night Of The Wolf
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262030770]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
Equator
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Rockarama, Bad Blood, Lost One Love, Angel, Holding On Party Time, Poor Little Rich Girl, Skools Burnin, Heartache City, Night Of The Wolf
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Rockarama, Bad Blood, Lost One Love, Angel, Holding On Party Time, Poor Little Rich Girl, Skools Burnin, Heartache City, Night Of The Wolf
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Купить Uriah Heep - Equator (Smoke) (8719262030770) виниловая пластинка - по цене 4420 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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