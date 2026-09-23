Various Artists - Blue Note Reimagined II (0602445382392) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Blue Note Reimagined II
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
В наличии
Код товара: 617455
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445382392]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Blue Note Reimagined II
Жанр
Jazz
Трек-лист
Yazz Ahmed–It, Conor Albert–You Make Me Feel So Good, Parthenope*–Don't Know Why, Swindle (2)–Miss Kane, Nubiyan Twist–Through The Noise (Chant No.2), Ego Ella May–Morning Side Of Love, Oscar Jerome & Oscar #Worldpeace*–(Why You So) Green With Envy, Daniel Casimir (2) Ft. Ria Moran–Lost, Theon Cross–Epistrophy, Maya Delilah–Harvest Moon, Kay Young–Feel Like Making Love, Venna & Marco–Where Are We Going?, Reuben James–Infant Eyes, Binker Golding–Fort Worth, Cherise–Sunrise, Franc Moody–Cristo Red
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Re:imagined – II
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Blue Note Reimagined II (0602445382392) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Yazz Ahmed–It, Conor Albert–You Make Me Feel So Good, Parthenope*–Don't Know Why, Swindle (2)–Miss Kane, Nubiyan Twist–Through The Noise (Chant No.2), Ego Ella May–Morning Side Of Love, Oscar Jerome & Oscar #Worldpeace*–(Why You So) Green With Envy, Daniel Casimir (2) Ft. Ria Moran–Lost, Theon Cross–Epistrophy, Maya Delilah–Harvest Moon, Kay Young–Feel Like Making Love, Venna & Marco–Where Are We Going?, Reuben James–Infant Eyes, Binker Golding–Fort Worth, Cherise–Sunrise, Franc Moody–Cristo Redentor
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445382392]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Blue Note Reimagined II
Жанр
Jazz
Трек-лист
Yazz Ahmed–It, Conor Albert–You Make Me Feel So Good, Parthenope*–Don't Know Why, Swindle (2)–Miss Kane, Nubiyan Twist–Through The Noise (Chant No.2), Ego Ella May–Morning Side Of Love, Oscar Jerome & Oscar #Worldpeace*–(Why You So) Green With Envy, Daniel Casimir (2) Ft. Ria Moran–Lost, Theon Cross–Epistrophy, Maya Delilah–Harvest Moon, Kay Young–Feel Like Making Love, Venna & Marco–Where Are We Going?, Reuben James–Infant Eyes, Binker Golding–Fort Worth, Cherise–Sunrise, Franc Moody–Cristo Red
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Re:imagined – II
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Yazz Ahmed–It, Conor Albert–You Make Me Feel So Good, Parthenope*–Don't Know Why, Swindle (2)–Miss Kane, Nubiyan Twist–Through The Noise (Chant No.2), Ego Ella May–Morning Side Of Love, Oscar Jerome & Oscar #Worldpeace*–(Why You So) Green With Envy, Daniel Casimir (2) Ft. Ria Moran–Lost, Theon Cross–Epistrophy, Maya Delilah–Harvest Moon, Kay Young–Feel Like Making Love, Venna & Marco–Where Are We Going?, Reuben James–Infant Eyes, Binker Golding–Fort Worth, Cherise–Sunrise, Franc Moody–Cristo Redentor
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Various Artists - Blue Note Reimagined II (0602445382392) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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