Norah Jones - I Dream Of Christmas (0602438154425) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Norah Jones
Альбом (сингл)
I Dream Of Christmas
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб.
В наличии
Код товара: 719149
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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602438154425]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Norah Jones
Альбом (сингл)
I Dream Of Christmas
Жанр
Jazz
Трек-лист
Christmas Calling (Jolly Jones), Christmas Don't Be Late, Christmas Glow, White Christmas, Christmastime, Blue Christmas, It's Only Christmas Once A Year, You're Not Alone, Winter Wonderland, A Holiday With You, Run RudoRun, Christmas Time Is Here, What Are You Doing New Year's Eve?
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Norah Jones - I Dream Of Christmas (0602438154425) виниловая пластинка
Рождественский альбом джазовой исполнительницы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602438154425]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Norah Jones
Альбом (сингл)
I Dream Of Christmas
Жанр
Jazz
Трек-лист
Christmas Calling (Jolly Jones), Christmas Don't Be Late, Christmas Glow, White Christmas, Christmastime, Blue Christmas, It's Only Christmas Once A Year, You're Not Alone, Winter Wonderland, A Holiday With You, Run RudoRun, Christmas Time Is Here, What Are You Doing New Year's Eve?
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Рождественский альбом джазовой исполнительницы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Norah Jones - I Dream Of Christmas (0602438154425) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4310 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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